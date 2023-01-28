Россия – лидер по денежным переводам в Кыргызстан

Согласно статистическим данным Национального Банка Кыргызской Республики за 11 месяцев 2022 года объём денежных переводов в страну составил более 2 млрд 700 млн долларов США.

Рост по сравнению с прошлым годом составил 8,8%. Отметим, что за весь 2021 год объем переводов составил более 2 млрд 750 млн долларов США.

Россия занимает безоговорочное первое место по объёму денежных переводов в Кыргызстан. За одиннадцать месяцев 2022 года переводы из России составили 2 млрд 600 млн долларов США по системам переводов без открытия счёта.

Второе место занимает США – более 50 млн долларов США.

Третье место – Турция: объём переводов более 11 млн долларов США.