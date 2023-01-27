Садыр Жапаров: Мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской границы

"Сегодня мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие. Мы продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений по вопросам границ.

Убежден, что, поставив точку в пограничных вопросах, мы заложим крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания наших будущих поколений", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 января, на встрече с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в расширенном формате, в рамках его государственного визита в страну.

В своем выступлении Президент Садыр Жапаров отметил:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые члены делегации Республики Узбекистан,

Еще раз сердечно приветствую Вас в Бишкеке. Нам доставляет огромное удовольствие встречать Вас с государственным визитом на нашей гостеприимной земле.

Кыргызстан неизменно придает особое значение развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Для нас Узбекистан близкий по духу сосед, верный друг и надежный стратегический партнер.

И об этом вновь свидетельствует наша сегодняшняя встреча, традиционно проходящая в очень теплой, открытой и дружеской атмосфере, в духе взаимопонимания и конструктивизма.

Прежде всего, еще раз с большим удовольствием хочу отметить, что на сегодняшний день двусторонние отношения между нашими странами находятся на высоком – стратегическом уровне.

Между нашими странами нет политических противоречий. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на основе дружбы, братства и добрососедства.

Продолжают свое поступательное развитие межпарламентские связи двух стран, которые играют немаловажную роль в межгосударственных отношениях.

Сегодня мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие.

Мы продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений по вопросам границ.

Убежден, что, поставив точку в пограничных вопросах, мы заложим крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания наших будущих поколений.

Хочу отметить Вашу, уважаемый Шавкат Миромонович, неоценимую роль в решении важных вопросов по делимитации кыргызско-узбекской государственной границы.

Особо примечательно, что такое знаменательное событие будет закреплено обменом ратификационными грамотами Договора в рамках данного государственного визита.

Мы также подпишем Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и, тем самым, выведем наши отношения на беспрецедентный уровень сотрудничества.

Уважаемый Шавкат Миромонович,

Текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. Буквально в следующем месяце, 16 февраля мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием Договора о союзнических отношениях и создать Высший Межгосударственный совет на уровне глав государств.

Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить соответствующие документы.

Уважаемый Шавкат Миромонович,

Мы нацелены продолжить совместную работу по активизации торгово-экономического сотрудничества и наращиванию двустороннего товарооборота.

За последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. Вместе с тем, нам следует признать, что у нас остается значительный нереализованный потенциал в этой сфере.

В рамках ранее достигнутых договоренностей сегодня будут подписаны двусторонние документы, предусматривающие запуск совместных крупных инвестиционных проектов.

Уполномоченными органами во главе с Вице-премьер-министрами наших стран проведена большая работа по проработке совместных проектов в сфере горнодобывающей отрасли, промышленной кооперации, переработки сельхозпродукции, энергетике, строительстве, инфраструктуре на общую сумму более чем полтора миллиарда долларов США.

Впечатляют суммы проектов, которые будут совместно реализованы нашими странами.

Уверен, что запланированные проекты будут реализованы в ближайшей перспективе и в полной мере.

Безусловно, для практической реализации инвестиционных проектов требуется финансирование. В этом ключе мы можем задействовать потенциал Узбекско-Кыргызского Фонда развития.

Хочу отметить важность финансирования в рамках Узбекско-Кыргызского Фонда развития совместного предприятия по переработке хлопка в Джалал-Абадской области, текстильного производства, создания торгово-логистических центров, в том числе в городе Кызыл Кия, а также строительства ряда малых ГЭС.

Мы рассчитываем, что Фонд станет эффективной площадкой для продвижения двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Уверен, что совместные проекты позволят обеспечить потребности населения и промышленности приграничных областей наших стран, придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, попутно развивая логистическую цепь и раскрывая потенциал развития других отраслей.

Мы также поощряем прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран.

Вчера, 26 января состоялся представительный Бизнес-форум "Кыргызстан-Узбекистан" с участием более 200 представителей бизнес-сообществ наших стран, где обсуждены вопросы сотрудничества и поставлены на перспективу большие задачи.

В этой связи хочу выразить свою признательность за участие в этом форуме Сардора Уктамовича и Акылбека Усенбековича.

Кыргызская Республика всегда открыта для узбекских предпринимателей и готова полностью поддерживать их инициативы и проекты, оказывать максимальную помощь в их реализации и защищать инвестиции.

Уважаемый Шавкат Миромонович,

В условиях современного миропорядка чрезвычайно важно предпринимать усилия по интегрированию транспортно-логистической инфраструктуры стран Центральной Азии в глобальные транспортные узлы и коридоры.

Кыргызстан ведет работу по совершенствованию своих автомобильных дорог международного значения. На повестке стоит вопрос реконструкции железных дорог внутри страны и вывода их к трансконтинентальным магистралям.

В этом контексте хочу отметить актуальность наших планов по совместному строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Создание новых транспортно-коммуникационных коридоров, соединяющих страны региона, расширит возможности наших государств в части присоединения региональных торговых сетей с морскими путями к мировым торговым рынкам.

Уважаемый Шавкат Миромонович,

Также следует отметить, что трансграничный туризм набирает популярность в регионе. Это лучший способ предоставить иностранным туристам уникальную возможность окунуться в аутентичный образ жизни, ощутить культуру, национальные вкусы и традиции населения наших стран.

В этих целях предлагаю создать совместные туристические продукты в области рекреации (Иссык-Куль, Джалал-Абад), а также развития зимнего (Чункурчак, Каракол) и духовного туризма (Самарканд, Бухара, Хива).

Кыргызская сторона считает важным развивать сотрудничество в сфере организации совместных экспедиций для изучения перспектив новых туристических маршрутов, реализации таких совместных инициатив, как единая виза, создание совместных турпродуктов по современному Великому Шелковому пути, геопарков и так далее.

Уважаемый Шавкат Миромонович,

С удовлетворением хочу отметить активную динамику в культурно-гуманитарной сфере сотрудничества.

В текущем году планируется проведение Дней культуры Кыргызстана и Узбекистана, что внесет значительный вклад в укрепление гуманитарных связей между странами.

В ближайшее время завершится капитальный ремонт Ошского государственного узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура по случаю его 100-летия.

Мы могли бы приурочить его открытие к мероприятиям в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам благодарность в связи с завершением строительства Узбекистаном двух общеобразовательных школ в Баткенской области Кыргызстана.

Строительство данных школ является ярким подтверждением дружбы и добрососедства наших народов, которое с большой благодарностью воспринято жителями южного региона Кыргызстана.

Уверен, реализация таких социально значимых проектов, будут способствовать укреплению дружбы между нашими народами и кыргызско-узбекских взаимоотношений, в целом.

Уважаемый Шавкат Миромонович,

В завершение своего выступления, хочу выразить глубокую убежденность, что сложившиеся между народами двух стран дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, помогут нам вместе двигаться к общей цели - процветанию и повышению благосостояния наших народов.

Благодарю за внимание!"