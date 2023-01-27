В мэрии Бишкека изменили некоторые маршруты общественного транспорта

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов открытия, изменения и закрытия городских маршрутов. Об этом сообщает пресс=служба столичного муниципалитета.
"Комиссия создана для объективного рассмотрения и принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия и изменения городских маршрутов.
В состав вошли представители управления патрульной службы, агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по г. Бишкек, Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия и акимиатов.
По результатам обсуждений решено:
Дорогие горожане! Комиссия проводится еженедельно по пятницам в 14:00 часов и транслируется на официальной странице Департамента транспорта: https://www.facebook.com/ugt533646
По вопросам общественного транспорта можете обращаться по WhatsApp: 0 (502) 205 202".