Преимущества eSIM и как подключить технологию бесплатно в Бишкеке

Мобильный оператор О! стал первопроходцем в области внедрения технологии eSIM: именно он стал первым кыргызстанским оператором, который запустил новую технологию в коммерческую эксплуатацию, а в конце прошлого года сделал установку eSIM и вовсе бесплатной.

Попробовать eSIM точно стоит

Нужно только убедиться, поддерживает ли технологию ваш смартфон. Для начала зайдите на сайт o.kg и ознакомьтесь со списком моделей, на которых она доступна. Кстати, модели iPhone, представленные в интернет-магазине ostore.kg, позволяют использовать eSIM.

Допустим, ваш смартфон поддерживает eSIM. Это значит, что вы можете активировать её бесплатно в любом O!Store, получив уникальный QR-код. Подключение занимает всего пять минут!

В чём удобство eSIM

eSIM нельзя сломать, потерять или неправильно вставить в устройство. Не нужно искать скрепку и вообще как-то разбирать устройство, чтобы сменить номер. Благодаря eSIM, легко разграничить свой основной номер, рабочий и, например, ещё один с выгодным безлимитным интернетом или другими опциями. Они всегда под рукой и быстро переключаются через меню.

С eSIM можно звонить, пользоваться интернетом – всё, к чему вы привыкли. Выбирайте удобный для себя тариф, и вперёд в мир цифровых возможностей!

Это очень перспективная технология с точки зрения развития умных домов, городов и цифровизации в целом.

Будьте в тренде, будьте с О!.

Мобильный оператор О! – крупнейший оператор мобильной связи Кыргызстана и лидер по покрытию и ёмкости 4G/3G/2G с охватом более 99% населения. О! – это инновации и качественный сервис.