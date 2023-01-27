Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

КР и РУз подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

123  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 27 января, в Бишкеке по итогам государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику, стороны подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, сообщает пресс-служба президента КР.

В Декларации говорится:

"Кыргызская Республика и Республика Узбекистан, далее именуемые Сторонами, основываясь на положениях Договора о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан от 24 декабря 1996 года и Декларации о стратегическом партнёрстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан от 5 октября 2017 года, с удовлетворением отмечая, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений двусторонние связи между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекиста? ? дос тигли уровня стратегического партнёрства и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, подтверждая неизменную приверженность соблюдению Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права, исходя из взаимного стремления придать качественный характер многогранным двусторонним контактам в политической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других перспективных областях,

констат? ?руя, что дальнейшее укрепление отношений дружбы отвечает коренным и долгосрочным интересам братских народов двух государств и будет способствовать процветанию обеих Сторон, а также укреплению мира, стабильности

и безопасности в Центральной Азии, заявляют о нижеследующем:

Стороны решили вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень и провозглашают установление между ними отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства с дальнейшим выводом их на более высокий уровень.

Стороны выразили единодушие в дальнейшем комплексном развитии двусторонних отношений в следующих ключевых областях.

Политическое взаимодействие

Стороны с удовлетворением подчёркивают, что кыргызско-узбекские отношения основываются на высоком политическом доверии и руководящей роли глав двух государств в определении долгосрочного стратегического взаимодействия Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Стороны отметили положительную динамику межпарламентского сотрудничества и подчеркнули важность продолжения контактов между парламентами двух государств в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Олий Мажлисом Республики Узбекистан, а также взаимных визитов парламентских делегаций и групп дружбы парламентов двух стран.

Стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств и проводить регулярные консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Особо подчёркивая историческое значение завершения процесса делимитации Государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, Стороны единодушно выразили твёрдую убеждённость, что это будет способствовать укреплению стабильности, безопасности и совместному процветанию двух стран.

Президенты Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, высоко оценивая формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, выразили готовность и далее прилагать активные совместные усилия для раскрытия уникального потенциала региона и его трансформации в пространство мира, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

Стороны подтвердили намерение продолжить активное взаимодействие в рамках многосторонних институтов, таких как ООН, ШОС, СНГ, ОТГ, ОБСЕ и др., в том числе по вопросам оказания взаимной поддержки международных инициатив друг друга.

Руководители обеих стран отметили важность совместных скоординированных усилий на региональном и международном уровнях по стабилизации положения в соседнем Афганистане, восстановлении экономики страны для обеспечения мира и безопасности в Центральной Азии.

Стороны также намерены поощрять прямые контакты между государственными органами, юридическими и физическими лицами двух стран в целях активизации многопланового и разноуровневого сотрудничества.

Взаимодействие по вопросам безопасности

Стороны высказались за принятие совместных мер в двустороннем и многостороннем форматах, направленных на предупреждение и противодействие современным вызовам и угрозам безопасности, прежде всего в борьбе с международным терроризмом, идеологией экстремизма, наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами.

Отмечая актуальность защиты подрастающего поколения от воздействия деструктивных сил подчеркнули важность противодействия распространению идеологии экстремизма и насилия среди молодёжи.

Стороны также выразили озабоченность нарастанием угроз, связанных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях, и высказались за укрепление сотрудничества по вопросам международной информационной и кибербезопасности.

Стороны выразили намерение продолжать развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях на основе существующих соглашений, а также совершенствовать соответствующую договорно-правовую базу.

Торгово-экономическое взаимодействие

Стороны отметили приоритетное значение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами и подтвердили готовность прилагать совместные усилия для поступательного углубления инвестиционного сотрудничества, увеличения объёмов и расширения номенклатуры взаимной торговли, развития промышленной кооперации, поддержки предпринимателей обеих стран в их деловой активности, реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе и других отраслях экономики.

В данном контексте Стороны отметили важность активизации работы Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан для своевременной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Стороны подчеркнули необходимость эффективного использования возможностей кыргызско-узбекского Делового Совета, а также установления практического взаимодействия между бизнес структурами и деловыми кругами двух стран.

Стороны с удовлетворением отметили начало деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития, внедряющего эффективные инструменты финансирования инвестиционных проектов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, логистики и других перспективных областях.

Признавая будущий вклад Фонда в развитие промышленной кооперации и создание взаимосвязанных цепочек добавленной стоимости между кыргызскими и узбекскими производителями за счёт взаимодополняемых преимуществ экономик двух стран, Стороны договорились активизировать работу Фонда путём дальнейшего пополнения уставного капитала по мере определения и одобрения финансирования совместных инвестиционных проектов.

Стороны отметили важность объединения усилий в области производства и переработки продукции сельского хозяйства, продовольственной безопасности, обеспечения населения доступным и качественным продовольствием, экспорта в третьи страны.

Стороны намерены и в дальнейшем укреплять сотрудничество в таможенной сфере, совершенствовать технологии осуществления таможенных операций с использованием новейших технических средств.

Взаимодействие в водно-энергетической области

Стороны выступили за комплексное использование водно-энергетических ресурсов, подчёркивая важность выработки устойчивых механизмов взаимовыгодного сотрудничества с учётом общих интересов и потребностей, в духе многовековой дружбы, добрососедства, взаимного уважения.

Стороны выразили готовность на взаимовыгодных условиях осуществлять закупку, поставку и транзит природного газа и электроэнергии.

Транспортно-коммуникационное сотрудничество

Стороны договорились продолжить прилагать совместные усилия по дальнейшему улучшению условийдля последовательного увеличения пассажирского, грузового, транзитного и туристического потока между странами.

Высоко оценивая подписание трёхстороннего Меморандума о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", Стороны отметили важность принятия практических мер по скорейшей реализации данного проекта.

Стороны выразили намерение продолжать активное взаимодействие по увеличению грузоперевозок между странами в рамках эффективного использования транзитно-транспортного потенциала международного мультимодального маршрута "Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар".

Стороны высказались за расширение географии и увеличение количества авиарейсов между странами.

Межрегиональное сотрудничество

Стороны отметили успешную деятельность Совета полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, подчеркнув, что формат таких встреч содействует укреплению и наращиванию взаимовыгодного культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества между регионами двух стран.

Стороны высказали намерение и далее поощрять и поддерживать прямые контакты и сотрудничество между регионами двух стран в целях реализации новых перспективных проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, логистики, сельского хозяйства, туризма и др.

Стороны выразили готовность к поэтапному, с учётом имеющихся международных обязательств, открытию дополнительных пунктов пропуска между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, которое будет способствовать дальнейшему развитию приграничной торговли, расширению межрегиональных контактов и туристических обменов.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Стороны, осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества в области образования и науки, культуры и искусства, туризма и спорта, согласились и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств кыргызской и узбекской общин в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.

Стороны выразили готовность провести Дни культуры Кыргызстане в Узбекистане и Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане в 2023 году в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Стороны выступили за тесное взаимодействие в сфере туризма, в том числе зыярат-туризма, путём организации перспективных совместных туристических маршрутов, проведения рекламных кампаний, конференций и семинаров, организации выставок, ярмарок, роуд-шоу и иных совместных мероприятий.

Стороны отметили важность углубления связей и деловых контактов в области здравоохранения, фармацевтики, медицинского образования и науки.

Стороны подтвердили готовность поощрять межвузовские контакты, обмен опытом, совместную реализацию научных проектов, организацию взаимных научно-практических конференций и образовательных мероприятий.

Президент Кыргызской Республики и Президент Республики Узбекистан твёрдо убеждены, что реализация положений настоящей Декларации послужит дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства двух государств на благо братских народов Кыргызстана и Узбекистана в интересах мира, безопасности и совместного процветания".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426686
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  