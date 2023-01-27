Чиновник МП "БПАП" вымогал взятку в 15 тысяч, но заплатил штраф в миллион

Начальник эксплуатационного отдела МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" М.К. приговорен к штрафу в размере 1 000 000 сомов с лишением права занимать должности в муниципальной службе сроком на один год. Он признан виновным по части 1 статьи 343 УК КР ("Требование должностным лицом взятки – лично или через посредника").

Как установил суд Октябрьского района столицы, 31 октября 2022 года водитель городского автобуса сообщил контрольному механику о недовыполнении плана по причине того, что после третьего круга автобус сломался, пришлось сойти с линии на ремонт. Однако деньги за три круга, пока автобус еще был на линии, водитель в кассу не сдал.

Об этом узнал нынешний осужденный М.К. и вызвал водителя на разговор. Пригрозил увольнением и привлечением к уголовной ответственности и потребовал деньги за молчание – 15 000 сомов.

На судебном заседании М.К. рассказал, что водитель действительно дважды сходил с линии и ни сома в кассу не сдавал. Он, подсудимый, обязан был доложить об этом вышестоящему начальству. Но почему-то не доложил. А однажды водитель якобы принес ему пять тысяч сомов… Начальник эксплуатационного отдела МП "БАТП" раскаивался и обещал, что подобное больше не повторится.

Одна из свидетелей показала, что была в курсе вымогательства и даже пыталась урезонить М.К. – у водителя, мол, зарплата 15 тысяч, где он возьмет деньги на взятку? Но М.К. поступил по-своему.