Садыр Жапаров: С Узбекистаном мы поставили точку в пограничных вопросах

резидент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 января, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, состоявшихся в рамках его государственного визита в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем заявлении для прессы президент Садыр Жапаров отметил:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые представители средств массовой информации,

Дамы и господа,

Сегодня в нашей стране знаменательное событие – государственный визит Президента братской Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича в Кыргызскую Республику.

Хочу отметить, что мы придаем особую значимость данному визиту. Укрепление и расширение кыргызско-узбекских отношений является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны.

С удовлетворением хочу информировать об итогах состоявшихся двусторонних переговоров, которые традиционно прошли в дружественной, теплой атмосфере и доверительном ключе.

Мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем подробно обсудили широкий круг вопросов политического, экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного характера. Достигнут ряд договоренностей, направленных на укрепление и дальнейшее развитие наших двусторонних взаимоотношений.

С учетом высокой динамики и содержательности двусторонней повестки, мы подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Сегодня для нас исторический день. Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации государственной границы, обменялись ратификационными грамотами к Договору о кыргызско-узбекской государственной границе и, таким образом, поставили точку в пограничных вопросах.

Убежден, что окончательное решение пограничного вопроса сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии братских отношений, укреплении приграничных контактов, а также способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Текущий год ознаменован тридцатилетием со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы договорились масштабно отпраздновать эту знаменательную юбилейную дату, как это подобает братским государствам.

Основной акцент будет направлен на активизацию торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма.

Отрадно, что на сегодняшний день товарооборот между нашими странами растет. Бизнес работает открыто и свободно. Отсутствуют барьеры при взаимной торговле между нашими странами.

На уровне правительств поощряются прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран. Регулярно проводятся инвестиционные и экономические форумы. Буквально, вчера состоялся Бизнес-форум "Кыргызстан-Узбекистан" с участием более чем двухсот представителей бизнес сообщества наших стран.

Реализуются совместные инвестиционные проекты, которые направлены на создание новых производственных площадей и рабочих мест.

В рамках сегодняшних переговоров достигнуты договоренности по сборке в Кыргызстане автомобильной и коммерческой техники, электротехнического оборудования, электрических счетчиков, а также по реализации проектов разработки угольных месторождений на территории Кыргызстана, переработке кожи и выращиванию картофеля в Нарынской области Кыргызской Республики.

Отмечая значимую роль Узбекско-Кыргызского Фонда развития, мы договорились активизировать финансирование совместных проектов, нацеленных на развитие промышленной кооперации.

Имеются большие перспективы сотрудничества между нашими странами в транспортно-транзитной сфере. Эти вопросы, включая строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", увеличение грузовых и пассажирских автомобильных перевозок также были в повестке дня наших сегодняшних переговоров.

Особое внимание с Шавкатом Миромоновичем уделили перспективам развития культурно-гуманитарных связей. Мы достигли договоренностей о проведении в текущем году Дней культуры Кыргызстана и Узбекистана, расширении взаимодействия в сфере туризма, образования и науки, здравоохранения, молодежи.

Также мы обменялись мнениями по региональной и международной тематике. Развитие дружественных связей со странами Центральной Азии, сохранение стабильности и безопасности в регионе постоянно в фокусе внимания как Кыргызстана, так и Узбекистана.

Мы отметили необходимость консолидации наших усилий в противодействии современным вызовам и угрозам регионального и международного характера в складывающейся в мире непростой геополитической ситуации.

В целом, нами подтверждена твердая приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского многопланового сотрудничества. У нас много наработок и планов, которые отвечают интересам двух наших народов.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Узбекистан для Кыргызстана является близким другом и надежным соседом. Мы придаем особое значение всестороннему развитию добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства с Республикой Узбекистан.

Выражаю признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу и членам узбекской делегации за совместную плодотворную работу.

Искренне желаю нашим странам и народам нашего региона мира, стабильности и процветания".