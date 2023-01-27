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Смерть младенцев в Караколе: Сняты с должностей руководители больницы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел выездное заседание республиканской комиссии по разбору младенческой и детской смертности в Иссык-Кульской области, а также республиканское совещание с участием руководителей районных администраций и организаций здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе заседания был заслушан анализ текущей ситуации по оказанию медицинской помощи новорожденным, детям в Иссык-Кульской области, а также экспертная оценка оказания медицинской помощи 6 скончавшимся в январе 2023 года новорожденным в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы.

Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов отметил недостаточную работу по оказанию качественных медицинских услуг беременным, роженицам и новорожденным детям.

"Смерть 6 новорожденных - это большое ЧП, это трагедия. Анализ показал несоблюдение элементарных санитарных требований и правил гигиены. Родильные дома, работа с новорожденными в особенности требует самых высоких условий соблюдения положенных санитарных норм. Новорожденным и роженицам необходим самый лучший уход и внимание, предоставление качественных и своевременных медицинских услуг. Министерству здравоохранения необходимо принять меры и усилить работу по снижению материнской и детской смертности, усилить контроль в родильных домах, а также дать предложения по восстановлению гинекологической службы на уровне первичной медико-санитарной помощи населению в регионах и усилению их работы в части наблюдения и ведения беременных женщин. Женщины должны получать квалифицированную медицинскую помощь. Снижение младенческой, детской и материнской смертности должно стать показателем развития системы здравоохранения", - сказал он, дав ряд поручений Министерству здравоохранения.

По итогам заседаний республиканской комиссии и республиканского совещания за недостаточную организацию своевременного выявления и предупреждения случаев инфицирования новорожденных, приведших к летальным исходам, приняты административные меры взыскания.

В частности, освобождены от занимаемой должности и.о. координатора Министерства здравоохранения по Иссык-Кульской области Кыдырбаева М.Б., директор Иссык-Кульской областной объединенной больницы Сагынбаев М.О., заместитель директора больницы по родовспоможению Атагельдиева И.К., заведующая родильного отделения больницы Алдашева Р.К., заведующая ресурсным центром больницы Айткулуева А.Т.

За недостаточный контроль и отсутствие преемственности в работе по своевременному проведению мер по недопущению внутрибольничной инфекции освобождена от занимаемой должности директор Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации деятельности службы Иссык-Кульской области Тайлакова Г.Б. Также объявлен ряд выговоров сотрудникам больницы.

Кроме того, объявлен выговор заместителю полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области Айнуре Султанбаевой".

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 по 15 января 2023 года в роддоме Каракола умерли 6 младенцев.


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URL: https://www.vb.kg/426690
Теги:
дети, Каракол, родильный дом
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