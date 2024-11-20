Марлен Маматалиев о "раскачке" миграционной тематики в Кыргызстане

Есть определенные силы, которые пытаются при любой возможности очернить Россию и дружбу с ней Кыргызстана. Последнее время акцент делается на миграционную тематику. Это делается, чтобы показать мнимую не дружественность РФ к союзникам, и разорвать дружбу с ней. Нагнетание ситуаций идет постоянно. Поэтому, при любых возможностях такие темы активно "качаются". Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Марлен Маматалиев.

Что касается недавнего ужесточения миграционного законодательства в РФ, депутаты ЖК прорабатывают вопрос с российскими коллегами.

"Мы понимаем, что события, которые происходили в московском "Крокусе" и в целом, в мире, связанные с нападением террористов, требуют серьезных действий. Из-за этих рисков сейчас идет усиление миграционного контроля в РФ. Ведь любое государство должно думать о безопасности своих граждан. Что касается отдельных законов в России, то часть из них – лишь задумки отдельных депутатов, а не инициативы правительства. Поэтому, мы и наши власти объясняем, что Кыргызстан – страна ЕАЭС. В качестве союзников нам полагаются привилегии друг для друга. К тому же, заложены определенные стандарты, в рамках которых принимаются внутренние законы. Поэтому, ужесточение миграционных норм в России коснется Кыргызстана менее всего – в ЕАЭС есть пункты соглашений в этих областях. Если же речь идет о личной безопасности, и нам аргументировано рассказывают, что эти пункты влекут безопасность их страны, конечно, мы с пониманием к этому отнесемся. Это делается в совместной работе", - подчеркнул Маматалиев.

Он затронул вопрос требований по знанию русского языка для детей мигрантов в России, которые идут там в школы.

"Было нарекания по этим решениям. Но надо понимать, что они там не будут учить кыргызский язык, а обучаться в русскоязычных школах. Родители должны это понимать, а не мучить детей, сажая их в русские школы при полном отсутствии знаний по этому языку. Это единичные случаи, когда родители высказывают возмущение. Остальные же с пониманием относятся к предлагаемой норме. Как и к тому, что мигрант и его семья, которую он берет с собой в РФ, должны соблюдать законы той страны, понимать культуру и язык, если их дети намерены получать там образование. И миграционный департамент, которые работает при Минтруде КР, должен проводить в этом направлении информационную кампанию", - пояснил парламентарий.

Депутат ЖК также прокомментировал случаи миграционного перегиба в отношении наших граждан в России.

"При любых встречах с делегациями мы поднимаем эти вопросы, добавляя, что с нашей стороны делаем все, чтобы наши трудящиеся находились в РФ законным путем. Если есть все документы, чтобы работать там легально, никакого задержания происходить не должно. В целом, после проверок наших граждан, в отличие от соседних стран, почти сразу отпускают. Проблемы возникает тогда, когда мы не соблюдаем требования страны пребывания. Конечно, факты злоупотребления со стороны "силовиков" бывают, но они, скорее, единичны. В плане прохождения границы относительно спокойно. И если мы до конца уберем имеющиеся нюансы, нагнетания обстановки отдельными силами не будет", - заключил Марлен Маматалиев.

Отметим, что после информации об ужесточении миграционного законодательства в РФ, большая часть СМИ, работающих на западные гранты, начала активную кампанию по миграционной тематике. Это касается не только стран, не входящих в ЕАЭС, но и Кыргызстана. Большинство публикаций однотипны и напоминают давно апробированные "методички".