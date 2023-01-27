В Кыргызстане откроется завод по переработке хлопка

В Кыргызстане откроется совместное кыргызско-узбекское предприятие по переработке хлопка. Об этом в интервью агентству "Кабар" сообщил председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития Азиз Аалиев.

По его словам, на данный момент готовится проект кластерного производства, который предусматривает создание цепочки выращивания "белого золота" и дальнейшего производства из него текстильной продукции.

"Он даст новый импульс развитию текстильного сектора Кыргызстана. У нас есть хлопок, но нет переработки. Наши фермеры вынуждены по дешевке продавать свою продукцию. Благодаря этому заводу будет создана полная цепь", - отметил Алиев.

Финансирование строительства данного завода окажет Узбекско-Кыргызский фонд развития.

"Наш фонд создан в рамках расширения двустороннего сотрудничества между нашими странами. В 2022 году мы активно стартовали. У нас сейчас имеется уже четыре утвержденных проекта на общую сумму более 8 млн долларов и готовятся кредитные линии по более 20 разным проектам. Они находятся на разных этапах. Их общая стоимость более 100 млн долларов. По мере их готовности мы начнем финансировать", - добавил Аалиев.

Он уточнил, что эти проекты направлены на развитие промышленности и энергетики Кыргызстана.