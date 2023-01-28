Жителей Бишкека просят не сорить при поездке в троллейбусе

Мэрия Бишкека просит жителей столицы не сорить при поездке в троллейбусе. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Дорогие горожане! Пожалуйста, не сорите при поездке в троллейбусе

Бригада по уборке ежедневно моет салоны троллейбусов, а на стоянке есть специальная наружная мойка, также моются сидения, окна и полы салонов.

Однако есть недобросовестные пассажиры, которые оставляют в салонах мусор: пластиковые бутылки, стаканы, жвачки.

Дорогие горожане! Убедительно просим вас уважать труд работников троллейбусного управления и бережно относиться к муниципальному имуществу".