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Жителей Бишкека просят не сорить при поездке в троллейбусе

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мэрия Бишкека просит жителей столицы не сорить при поездке в троллейбусе. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Дорогие горожане! Пожалуйста, не сорите при поездке в троллейбусе

Бригада по уборке ежедневно моет салоны троллейбусов, а на стоянке есть специальная наружная мойка, также моются сидения, окна и полы салонов.

Однако есть недобросовестные пассажиры, которые оставляют в салонах мусор: пластиковые бутылки, стаканы, жвачки.

Дорогие горожане! Убедительно просим вас уважать труд работников троллейбусного управления и бережно относиться к муниципальному имуществу".


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URL: https://www.vb.kg/426693
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мусор, Бишкек
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