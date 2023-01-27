Завершился государственный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан

Завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику, состоявшийся 26-27 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита в государственной резиденции "Ала-Арча" прошла церемония официальной встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Далее лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнерства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев выразили удовлетворение результатам переговоров, отметив, что Кыргызстан и Узбекистан подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского многопланового сотрудничества.

По итогам государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание сотрудничества между двумя странами. Среди подписанных документов: Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, Соглашение между Кабинетом Министров страны и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.

В завершение государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан для гостей во время неформальной встречи была представлена этнокультурная программа в Государственном природном парке "Ала-Арча".