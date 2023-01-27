Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Завершился государственный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан

60  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику, состоявшийся 26-27 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита в государственной резиденции "Ала-Арча" прошла церемония официальной встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Далее лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнерства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев выразили удовлетворение результатам переговоров, отметив, что Кыргызстан и Узбекистан подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского многопланового сотрудничества.

По итогам государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание сотрудничества между двумя странами. Среди подписанных документов: Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, Соглашение между Кабинетом Министров страны и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.

В завершение государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан для гостей во время неформальной встречи была представлена этнокультурная программа в Государственном природном парке "Ала-Арча".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426697
Теги:
визит, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  