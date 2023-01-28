Бишкек обеспокоен возможными негативными последствиями правил въезда в РК

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев встретился вчера с послом Казахстана в КР Рапилем Жошыбаевым для обсуждения вопроса правового положения граждан КР в РК с учетом введенных новых правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории Казахстана.

Встреча состоялась по инициативе кыргызской стороны, поскольку новые правила напрямую затрагивают интересы граждан Кыргызстана.

Имангазиев выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями введения новых миграционных правил въезда и пребывания иммигрантов в РК для населения двух братских народов.

В частности, особое внимание было уделено пребыванию отдельных категорий граждан КР на территории Казахстана, куда входят водители (грузоперевозчики, таксисты), работники в сфере строительства, общепита, лица, которые также на регулярной основе следуют через кыргызско-казахстанскую госграницу, включая лиц, следующих транзитом через территорию Казахстана.

"Вместе с тем, уважая национальное законодательство Республики Казахстан, предложено рассмотреть возможность упрощения пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Казахстана с учетом стратегических, союзнических межгосударственных отношений между нашими братскими народами, а также членство двух стран в ЕАЭС", - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Посол Жошыбаев сказал, что принятые меры инициированы Министерством внутренних дел РК для обеспечения контроля за въездом иммигрантов в страну, а также для борьбы с нелегальной миграцией. Также он предложил провести совместную встречу в формате ВКС с компетентными органами КР и РК для более подробного обсуждения въезда и пребывания граждан КР в РК в ближайшее время.

В Республике Казахстан вступили новые правила въезда, согласно которым иностранцы, приезжающие в Казахстан без визы, смогут легально находиться в стране 30 суток, а суммарно – до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать в стране 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Предыдущая редакция постановления не содержала ограничений на пребывание в течение полугодового периода.

Нововведение фактически отменяет практику, известную как "визаран", позволявшую гражданам стран ЕАЭС находиться на территории Казахстана 90 дней, после чего выезжать из страны и сразу же вновь пересекать границу, тем самым обновляя срок легального проживания. Теперь после выезда из Казахстана иностранец, не имеющий других легальных оснований для нахождения в стране, сможет снова пересечь границу лишь после истечения календарного периода в 180 дней. Иными словами, въезжать в Казахстан и находиться в стране до трёх месяцев можно будет не более двух раз в год.

Но если иностранным гражданам необходимо жить в Казахстане свыше 90 календарных дней, то законом РК "О миграции" допускается оформление разрешения на временное пребывание по шести основаниям:

- с целью воссоединения семьи (на основании документов, подтверждающих родственную связь с гражданами Казахстана, - свидетельства о рождении, о регистрации брака, документы, подтверждающие усыновление/удочерение).

- Если с иммигрантом заключен трудовой договор или трудовое соглашение физическими или юридическими лицами Казахстана.

- Если человек очно учится в учебных заведениях Казахстана, на основании справок или ходатайств учебных заведений.

- Если иммигрант проходит стационарное лечение (ходатайства, письма или справка медицинского учреждения).

- Если иммигранты осуществляют миссионерскую деятельность (ходатайства или письма миссионерской организации).

- Если иммигранты прибыли для осуществления предпринимательской деятельности (письма или ходатайства акиматов).

Как пояснил посол Казахстана в КР, иностранные граждане государств-участников Евразийского экономического союза (в т.ч. Кыргызской Республики), осуществляющие трудовую деятельность в Казахстане, оформляют разрешение на временное пребывание на основании заключенного с работодателем трудового договора или трудового соглашения.

Данные изменения в законодательство не касаются иностранных граждан, пребывающих в Республике Казахстан на основании вида на жительство, прибывших до 27 января 2023 года и оформивших в установленном законом порядке разрешение на временное пребывание в Казахстане.