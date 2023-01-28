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Замглавы ГТС: В 2022 году нам удалось собрать рекордные 78,6 млрд сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В 2022 году Государственная таможенная служба смогла собрать рекордные 78,6 млрд сомов, что практически в два раза больше, чем в предыдущем году. Первый заместитель председателя ГТС Улан Кимсанов рассказал все о таможенных поступлениях за последние годы.

По его словам, есть пять основных таможен, и каждая из них несет колоссальный вклад в сборе таможенных поступлений.

"Северо-Восточная таможня

В 2016 году ее таможенные поступления составили 18,1 млрд сомов, в 2017 году - 17,7 млрд сомов, в 2018 году - 29,2 млрд сомов, в 2019 году - 23,3 млрд сомов, в 2020 году - 6,6 млрд сомов (пандемийный год).

С 2021 года поступления составили 19,4 млрд сомов несмотря на то, что этот год считался постпандемийным.

Наша команда к 2022 году уже четко спланировала свой план действий и прикрыла все "лазейки" и начала работать в полную силу.

В 2022 году Северо-Восточная таможня смогла собрать 45 млрд сомов.

Железнодорожная таможня "Северная"

В 2016 году ее таможенные поступления составили 3,7 млрд сомов, в 2017 году - 4 млрд сомов, в 2018 году - 2,6 млрд сомов, в 2019 году - 4,8 млрд сомов, в 2020 году - 4,9 млрд сомов.

С 2021 года наша команда смогла показать значительный рост доходов и вышла с показателями в 7,2 млрд сомов.

Соблюдая положительную тенденцию в 2022 году, железнодорожная таможня вышла с показателями в 13,1 млрд сомов!

Юго-западная таможня

В 2016 году таможня смогла собрать 3 млрд сомов, в 2017 году - 5,6 млрд сомов, в 2018 году поступления увеличились и составили 5,2 млрд сомов, а в 2019 году составили 5,3 млрд сомов и в 2020 году снизились до 3,7 млрд сомов.

В 2021 году мы смогли получить доход в 7 млрд сомов, а уже в 2022 году впервые таможня собрала 12,7 млрд сомов!

Таможня "Манас"

К одним из значимых структур относится таможня "Манас", показатели в 2016 году составили 3,3 млрд сомов, в 2017 году - 4,1 млрд сомов, в 2018 году - 5,7 млрд сомов, в 2019 году - 3,7 млрд сомов, в 2020 году доходы составили 2,5 млрд сомов.

Уже с 2021 года показатели таможни значительно улучшились и по итогам года составили 3,7 млрд сомов, а уже в 2022 году - 7,1 млрд сомов!

Таможня "Баткен"

В 2016 году ее таможенные поступления составили 300 млн сомов, в 2021 году - 500 млн сомов, в 2018 году - 700 млн сомов, в 2019 году пошел спад до 500 млн сомов, в 2020 году этот показатель сохранился.

С 2021 года таможня стабильно держит планку в 700 млн сомов в год и это несмотря на то, что границы с сопредельным государством - Таджикистан на сегодняшний день закрыты", - рассказал Кимсанов. .


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URL: https://www.vb.kg/426712
Теги:
ГТС, таможенные пошлины, Кыргызстан, таможня
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