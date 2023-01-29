В СОШ №57 опытные педагоги провели мастер-класс для молодых учителей

Накануне на базе СОШ №57 прошел семинар на тему: "Формирование профессиональной компетентности молодого учителя". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Семинар проходил на двух языках, в нем приняли участие 75 молодых учителей столичных школ.

Во время учебного процесса также необходимо способствовать профессиональному росту молодых учителей, развитию творческой индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.

Целью семинара является развитие профессиональных компетенций молодых специалистов, оказание психологической поддержки молодым педагогам в период адаптации и профессионального роста.

В ходе семинара учителями, имеющими большой опыт знаний, продемонстрированы мастер-классы для молодых учителей города Бишкек".