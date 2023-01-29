Посол Индии Чаттержи: Наши народы с большой теплотой относятся друг к другу

Посольство Индии в Кыргызстане устроило торжественный прием в честь 74-годовщины Дня Республики Индия.

Добрая, непринужденная и радостная атмосфера, царившая на приеме, в очередной раз подтвердила стремление народов наших стран к познанию друг друга, дружескому общению, взаимопомощи и совместной деятельности.

На приеме присутствовали послы разных стран, депутаты ЖК, представители министерств и ведомств, международных и общественных организаций, ученые, бизнесмены, взаимодействующие с посольством Индии в Кыргызстане.

Вечер начался с приветственных речей чрезвычайного и полномочного посла Индии в Бишкеке Арун Кумара Чаттержи и заместителя министра иностранных дел КР Айбека Артыкбаева, которые отметили важность сотрудничества нашей страны и Индии в различных направлениях.

"Отношения Индии и Кыргызстана связаны историческими узами и традиционно носят теплый и дружественный характер. Наши народы с большой теплотой и уважением относятся друг к другу. А наши правительства привержены дальнейшему улучшению этих отношений. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства в июне 2019 года во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в вашу страну", - сказал vb.kg чрезвычайный и полномочный посол Индии в КР Арун Кумар Чаттержи.

По его словам, 2022 год был особенным для обеих стран: Индия и Кыргызстан отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Год назад по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялся 1-й саммит Индия - Центральная Азия в онлайн-формате, в работе которого принял участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Участие секретаря Совета безопасности КР Марата Иманкулова в первой встрече советников/секретарей советов безопасности Индия - Центральная Азия в декабре 2022 года в Индии является одним из институциональных механизмов взаимодействия.

А совсем недавно в Индии в виртуальном формате прошел двухдневный саммит "Голос глобального Юга", чтобы привлечь международное внимание к приоритетам, перспективам и проблемам развивающегося мира. В работе саммита участвовали представители 125 стран Глобального Юга, включая Кыргызскую Республику.

"Как известно, Кыргызстан в этом году председательствует в Совете глав правительств ШОС, и мы уверены в большом обмене визитами и расширении двустороннего взаимодействия между нашими двумя странами", - сказал в своей приветственной речи на приеме посол Индии.

Это уже заметно по итогам десятого заседания индийско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На встрече были определены важные направления взаимоотношений обеих стран, включая торгово-экономические, партнерство в целях развития, инвестиции, цифровизацию, сельское хозяйство, здравоохранение, фармацевтику, образование, защиту окружающей среды, банковский сектор, транспорт, горнодобывающую промышленность и энергетику.

"Мы достигли важных результатов в двусторонней торговле между нашими странами. Впервые торговый оборот достиг 110 миллионов долларов в период с января по ноябрь 2022 года. Экспорт из Индии в вашу страну составил 100 миллионов долларов, а импорт из Кыргызстана в Индию - 10 миллионов долларов. Двусторонняя торговля увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, хотя сохраняется значительный еще не использованный потенциал", - сказал Арун Кумар Чаттержи.

По его словам, сотрудничество в области обороны является важной опорой нашего стратегического партнерства. Совместные учения индийско-кыргызских сил специального назначения "Канжар" можно назвать достойным отражением наших общих взглядов и подходов к борьбе с угрозой терроризма и экстремизма. "А нашему сотрудничеству в области высокогорных экосистем в кыргызско-индийском горном биомедицинском исследовательском центре почти столько же лет, сколько нашим официальным дипломатическим отношениям", - напомнил Арун Кумар Чаттержи.

И, конечно, он упомянул и еще об одной также 30-летней индийской стипендиальной программе технического и экономического сотрудничества – ITEC, которая, без преувеличения, является ведущей платформой для наращивания потенциала и основой партнерства Индии с другими развивающимися странами. Тридцатилетнее партнерство ITEC между Индией и Кыргызстаном укрепило за эти годы потенциал должностных лиц, руководителей предприятий и оборонного персонала нашей страны. Каждый год Индия выделяет нашим специалистам 100 мест для совершенствования своих знаний по разным направлениям.

"В июне прошлого года была подписана пятилетняя программа культурного обмена для дальнейшего продвижения между нашими странами. Индийский совет по культурным связям предоставляет стипендии кыргызским студентам для получения высшего образования в Индии. Молодежная делегация из 20 человек посетила Индию в ноябре 2022 года, чтобы по-новому взглянуть на экономику Индии, узнать о технологических, промышленных и исследовательских возможностях Индии, а также о богатом культурном наследии и разнообразии, - отметил господин посол. - В Национальной библиотеке в Бишкеке работает Центр изучения Индии и открыта библиотека имени Махатмы Ганди-Манаса в Национальной академии имени Манаса".

"Поток туристов между Индией и Кыргызской Республикой увеличился в прошлом году после двух лет ограничений, связанных с Covid-19. Количество виз, выдаваемых нами, также увеличилось. Посольство возобновило выдачу электронных виз для граждан Кыргызстана, а открытие прямых рейсов в прошлом году сделало поездки между нашими странами более удобными", - считает Арун Кумар Чаттержи.

Он поблагодарил правительство Кыргызстана за заботу об индийской диаспоре, которая насчитывает более 15 тысяч человек, в основном студентов.

Незабываемыми были красочные выступления танцовщиц центра культуры при посольстве Индии, исполнивших индийские народные танцы. А вкусные индийские угощения были выше всяческих похвал.