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Аскар Акаев встретился с главой Карачаево-Черкесии

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Бывший президент Кыргызстана, член Академии наук РФ, доктор физико-математических наук, профессор Аскар Акаев вместе со своей супругой Майрам Акаевой посетили Карачаево-Черкесскую Республику, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями республики, культурой и обычаями ее народов.

Почетных гостей радушно встретил глава КЧР Рашид Темрезов, который вручил почетным гостям юбилейные медали в честь 100-летия Карачаево-Черкесии.

"Аскар Акаевич – первый Президент Киргизии, руководил республикой 15 лет. Он называет Карачаево-Черкесию братской. Это действительно так, потому что нас тесно связывает общий исторический период, когда тысячи наших земляков карачаевцев в годы депортации обосновались в Киргизии, у многих наших современников местом рождения значится Киргизская ССР. 

По рассказам наших старших, вернувшихся из мест несправедливой ссылки, у них остались самые теплые воспоминания о жителях Киргизии. Мы помним и ценим их помощь и поддержку, которую они оказывали нашим землякам в очень сложный период. И очень за это благодарны. 

Для нас это очень важный визит, поскольку я считаю, что братские связи между нашими народами должны только крепнуть. В том числе, благодаря тому, что мы понимаем общность своих исторических корней, культурных традиций и общих стремлений видеть, как развиваются наши республики, как крепнет межконфессиональный и межнациональный мир", - отметил глава республики.

В свою очередь Аскар Акаевич поблагодарил главу за гостеприимство и теплый прием.


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URL: https://www.vb.kg/426725
Теги:
Аскар Акаев, Россия, Кыргызстан
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