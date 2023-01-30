"Кабмин намеренно банкротит пассажирские автопредприятия про всей стране"

В Кыргызстане пассажирские автопредприятия подвергаются рейдерскому захвату со стороны кабинета министров КР. С таким заявлением выступила правозащитница Токтайым Уметалиева.

"Мне хотелось бы обратиться к президенту КР Садыру Жапарову, к судьбе которого я имела определенное отношение и сейчас остаюсь небезразлична. Не стоит ему искать оппозицию где-то на стороне, на самом деле она находится ближе, чем он думает.

Не буду ходить вокруг да около, сегодня прямой оппозицией к президенту является само правительство, которое, практически, не владеет ситуацией в стране, а может и преднамеренно ставит палки в колеса, что в свою очередь может ускорить негативные и нежелательные явления в Кыргызстане. Думаю, все понимают, о чем я говорю.

В прежние времена мы были свидетелями рейдерских захватов по примеру отеля "Ак- Кеме", крестьянских хозяйств, получивших кредиты от Всемирного банка и турецкого государства, камвольно-суконного комбината, автопредприятий и так далее. Сегодня ситуация повторяется с пассажирскими автопредприятиями республики, которые подверглись небывалому рейдерскому захвату, чему стала свидетелем я сама. Конечно, и раньше у автопредприятий забирали прибыльные места и территории, но именно сегодня с подачи кабмина, а значит и его главы идет беспрецедентное давление на эти автопредприятия. Хотя сам сей товарищ, будучи депутатом, инициировал решение комитета о запрете со стороны Минфина каких-либо судебных преследований. Это решение до сих пор в силе и никто его не отменял. Сам президент Садыр Жапаров на основании обращения автотранспортных предприятий по пассажирским перевозкам дал поручение Правительству решить эту проблему, имеющую длительную историю ещё с 1995 года. Но наоборот вопреки его поручения эти автопредприятия намеренно банкротят под надуманным предлогом", - сказала она.

Правозащитница пояснила, что речь идет об автобусах неизвестного происхождения, которые были получены пассажирскими предприятиями, не без участия бывшего министра Жумалиева, в период празднования тысячелетия эпоса "Манас".

"По окончанию празднования тысячелетия "Манаса" эти автобусы, полученные по линии МАР Всемирного банка и поддержке турецкого Правительства, были распределены между пассажирскими автопредприятиями, на тот момент государственными. Во-первых, они были отданы этим государственным автопредприятиям без каких-либо бумаг, транспортных и других накладных, плюс они были старые и ранее использованные. Нет ни одной накладной или бухгалтерских документов, ни транспортных и таможенных документов. Во-вторых, непонятно откуда они и как прибыли, при этом, они были не первой свежести. Возможно, на тот момент, какой-то бизнесмен из Турции захотел помочь структурам в своей стране и Германии избавиться от старых автобусов, неликвидов и их передали просто в дар и раскидали по нашим автобазам. Теперь их хотят повесить на нынешние пассажирские автопредприятия, которые давно уже стали акционерными компаниями и юридически не правопреемниками тех госпредприятий. Но самое главное, перед тем, как они стали акционерными обществами, долги были закрыты или списаны. То есть госавтопредприятия были приватизированы без долгов, так как имей они долги, то не смогли бы акционироваться", - добавила она.

Уметалиева напомнила, что есть четыре постановления, согласно которым долги на момент их получения должны были согласно накладным переведены в сомы.

"Все долги капитализированы и также на долгий срок отсрочены в выплате, в целях поддержки автопредприятий. Более того, как я уже говорила, на эти автобусы нет никаких документов: накладная, акт приемки или еще что-то подобное. Но г-на Акылбека Жапарова, который опирался на эти факты, будучи депутатом, сегодня это абсолютно не волнует. Суд просит Минфин, предоставить хоть какие-то документы на эти автобусы, подтверждающие покупку автобусов автопредприятиями, но те только разводят руками. В итоге дежурные судьи закрывают глаза на этот факт, что нет ни одного документа, подтверждающего происхождение этих автобусов. То есть автопредприятиям навязывают этот якобы долг с учетом пени и штрафных санкций в долларах. Хотя во всех четырех постановлениях с 1995 года Минфин обязан был перевезти евро и долларовую стоимость в сомы.

Правозащитница убеждена, что на суды идет давление и по этой причине решение Верховного суда, который отменил решения нижестоящих инстанций, не выполняется.

"Для меня и других представителей транспортных предприятий, как участника судебных процессов все понятно, что к этому прикладывают руку кабмин и его глава. Помнится, будучи депутатом Акылбек Жапаров инициировал на комитете вопрос списания долгов, в том числе и автопредприятий. Он же тогда и сам предложил поставить запрет на проведение каких-либо судебных процессов по этим долгам. Минфин же полностью игнорирует все эти предписания. Акылбек Жапаров будучи позже министром финансов, прекрасно знает ситуацию изнутри, иначе кто бы вообще вспомнил про эти автобусы. Когда ему выгодно было, он защищал автопредприятия, теперь же решил воспользоваться своим положением.

Акылбек Усенбекович, что с вами происходит? Вы хоть понимаете, что сейчас идете против собственных же инициатив в парламенте и в разрез поручениям президента? Это же полный абсурд! Пассажирские автобусные предприятия несут свой вклад в развитие экономики страны. До последнего времени, практически, безвозмездно они обслуживали крупные государственные мероприятия и доставку детей в детские летние лагеря. Не остались они в стороне и во время баткенских событий, когда обеспечивали перевозку жителей. Давление на них - лакмусовая бумажка для оценки действий лиц, работающих не в интересах администрации Президента КР", - подытожила она.