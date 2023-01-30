Эдиль Байсалов: КР взяла на себя ведущую роль в развитии горных регионов

"В условиях, когда глобальные изменения климата угрожают сложившемуся образу жизни в горах многими серьезными последствиями, в том числе сокращением водных ресурсов, уничтожением ледников, изменением флоры и фауны, руководство Кыргызской Республики взяло на себя ведущую роль в мобилизации научных исследований по данной проблематике. А также по привлечению внимания мирового сообщества, политических и экономических ресурсов для уменьшения негативных последствий изменения климата и по улучшению условий для устойчивого горного развития", - сказал заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов на прошедшей в Бишкеке международной научно-практической конференции, посвященной итогам Международного года устойчивого горного развития-2022.

На конференции "Экологическая и социально-экономическая безопасность, как фактор устойчивого горного развития" были не только подведены итоги прошедшего в 2022 году Международного года гор, но и дан старт пятилетней программе действий по устойчивому развитию горных регионов. И возглавит глобальную повестку действий на пять лет наша страна.

"На протяжении двух десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выход к морю. И, учитывая лидирующую роль нашей страны в вопросах устойчивого горного развития, по предложению президента Садыра Жапарова 76 сессия Генассамблеи ООН объявила 2022 год – Международным годом устойчивого горного развития. А в декабре прошлого года ООН приняла опять же по нашей инициативе новую резолюцию "Пятилетие действий в целях устойчивого развития горных регионов". По итогам пятилетки в 2027 году планируем провести глобальный горный саммит "Бишкек+25", - сказал vb.kg советник председателя кабмина и руководителя Администрации президента, академик Асылбек Айдаралиев.

По его словам, Кыргызстан рассчитывает на особое внимание, поддержку и помощь мирового сообщества, ООН и мировых финансовых институтов в решении проблем экосистем горных стран, особенно не имеющих выхода к морю. В этой связи, по мнению академика Айдаралиева, назрел вопрос о создании в рамках ООН специального Глобального фонда по поддержке горных стран в реализации целевых программ по достижению устойчивого развития, адаптации и предотвращению изменения климата.

Он предложил вновь организовать деятельность Совета патронов горных государств, провести глобальные и межправительственные встречи для принятия политических решений по этим вопросам.

Под эгидой научного комитета, организованного секретариатом международного горного партнерства, в прошлом году прошло немало совместных мероприятий по устойчивому развитию горных регионов. Это - Всемирный конгресс по снежному и горному туризму, Всемирный форум по биоразнообразию, исследования по экологической устойчивости и здоровью горцев. Некоторые из них напрямую касались Кыргызстана, например, была оказана поддержка в развитии Нарына, малого и среднего бизнеса в Алайском и Чон-Алайском районах, в организации питания школьников в Алайском районе и другие.

И, судя по тому, что в работе конференции принимали участие ведущие ученые, государственные деятели разных стран, представители международных организаций, интерес к инициативе Кыргызстана огромен в мире. Своими идеями по устойчивому горному развитию регионов поделились Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Антье Граве, профессор Джеффри Хенебри из Центра глобальных изменений и наблюдений за Землей Университета штата Мичиган, Розалаура Ромео, координатор секретариата горного партнерства ФАО, профессор Института географии РАН России Баденков, академик Сагитов из Национальной академии Казахстана, профессор Университета Хоккайдо Ватанабэ Тейджи, профессор Джуматаев из Узбекистана и другие.

Шахмардан Мудуев, профессор НИИ управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного хозяйства, до открытия форума рассказал vb.kg о том, как решаются эти проблемы в его республике.

"Дагестан в переводе означает страна гор. На его небольшой территории расположены более 1600 сельских населенных пунктов, которые разбросаны в горах, порой в труднодоступных местах. Чтобы дойти от одного населенного пункта до другого, надо пройти огромное расстояние. Поэтому сложности в развитии горных территорий у нас были и есть.

Еще в 1929 году была принята схема территориальной планировки, в которой нечерноземная зона Российской Федерации и все горные территории были отнесены к неперспективным. Поэтому государственных капитальных вложений в развитие и сохранение горных территорий практически не было. По этой причине горные территории и в Кыргызстане, и в других местах не получили для своего развития должной государственной поддержки. Развивали лишь территории, которые легче было освоить. Поэтому горы у нас отсталые. Но и в советское, и в постсоветское время горные территории тоже не получили ощутимой поддержки. И теперь научным сообществам, организациям, ученым приходится быть инициаторами решения горных проблем, связанных с мощным оттоком людей с обжитых мест. Это плохо, потому что теряются языки, культурное наследие, горная архитектура", - сказал vb.kg заслуженный экономист Дагестана, профессор Мудуев.

Как он отметил в интервью нашему изданию, горцы во все времена были предоставлены самим себе. Сами обустраивали местность, где жили, строили жилье, дороги, обеспечивали себя практически всем. И такое продолжается до сих пор.

"Поэтому хочу выразить глубокое почтение ученым, руководству Кыргызстана за то, что ваша страна второй раз открывает новые возможности для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к развитию горных регионов, обратить внимание на отсталость, на трудность жизни в этих местах. Именно ваша страна первой в мире заговорила о проблемах горцев, привлекла внимание к ним и предложила всем странам объединить усилия для их решения", - заявил vb.kg Шахмардан Ситтикович.

Многое делается научным сообществом и инициативными общественными организациями, но этого, по его мнению, недостаточно, поскольку все зависит от политической воли, заинтересованности властей разных стран в решении этих проблем. "Мы, ученые, можем много и долго говорить об этих проблемах, но мало что изменится к лучшему. С 2002 года, например, мы говорим о том, что надо развивать горные территории, но практических, ощутимых шагов особо не видно", - посетовал он.

"В Дагестане мы смогли чуть-чуть продвинуться в решении горных проблем. В свое время я работал в Министерстве экономики и практически без остановки занимался ими. По моему настоянию мы приняли стратегию развития горных территорий, а затем и закон о горных территориях. И самое главное - в 2013 году утвердили социально-экономическую программу развития горных территорий. Помимо больших вложений, надо было привлечь к решению этих проблем и самых горцев. Вообще, на мой взгляд, все зависит от установления доверия между властью и людьми. Чего так не хватает всем. И если доверие восстановится, то восстановится многое.

Люди начали понимать и доверять нам, потому что видят, что идет нормальная работа, что она приносит пользу им. Мы постоянно вносим изменения в программу, в том числе многое из того, что предлагают люди.

Вообще нам на этой конференции надо приложить все усилия, чтобы обсуждаемые проблемы, наконец, начали решаться в практической плоскости устойчивого развития горных регионов", - сказал vb.kg профессор Мудуев.

В декларации, принятой на этой международной встрече, говорится как раз о конкретных рекомендациях. И, судя по тому, что к этой конференции было приковано огромное внимание не только ученых разных стран, но и международных финансовых институтов, комитетов ООН, есть надежда, что они будут услышаны и реализованы. Тем более, что проблемы горных регионов касаются практически всех стран. В частности, в декларации говорится о создании Глобального фонда устойчивого горного развития для списания и обмена внешнего долга по схеме "обмен долгов на устойчивое горное развитие", о разработке программ образования женщин и молодежи, правовых механизмах по трансграничному сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Участники конференции настоятельно рекомендуют создать академический институт горных исследований и развития в Дагестане, а на озере Иссык-Куль - постоянно действующий научно-образовательный центр для подготовки специалистов для устойчивого горного развития, правительствам же стран Центральной Азии предлагается учредить региональный центр изучения ледников под эгидой ООН. Всего в декларацию внесены 12 пунктов очень важных для всего человечества.