В Бишкеке закрыто движение на отрезке улицы Асаналиева

В Бишкеке началось строительство канализационного коллектора в районе улиц Асаналиева от улицы Гагарина до улицы Алтымышева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в рамках строительно-монтажных работ движение автотранспорта будет приостановлено, так как предполагается укладка канализационных труб диаметром 600 мм.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за временные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее выбирать альтернативные пути движения.

Справка: Строительство канализационного коллектора начато в сентябре 2022 года. Общая протяженность коллектора-11 км. Новый канализационный коллектор позволит присоединить жителей южной и западной части Бишкека к новой системе водоотведения. Строительство канализационного коллектора проводится в рамках проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации города Бишкек" - фаза II.