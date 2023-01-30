Сегодня в Бишкеке состоится бесплатный онлайн-курс по программированию

Сегодня в Бишкеке состоится презентация бесплатных онлайн-курсов по программированию под названием kodjaz. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, особенность ивента заключается в том, что курсы проводятся на кыргызском языке. Упражнения интерактивны, и записавшиеся учащиеся могут проходит уроки в своем темпе в удобное для них время. Уроки предназначены для людей без опыта программирования. Таким образом, для облегчения обучения требуется только подключение к Интернету. Пока на платформе доступен курс по языку Python. Позже добавятся курсы по другим языкам программирования. На презентации расскажем о принципах работы платформы, об истории проекта и планах его развития.

Основатель проекта Мурат Жумашев.

Данный проект реализуется частично на средства программы малых грантов для выпускников обменных программ, финансируемых Правительством США. Данная программа малых грантов финансируется посольством США в КР и администрируется Американскими Советами по международному образованию: АСПРЯЛ/ АКСЕЛС. Презентация начнется в 15:00 в Ололо-Бишкек.