В Узбекистане будут перерабатывать свалочный газ в электричество

В Ташкентской области состоялась церемония запуска строительства комплекса по переработке свалочного газа с полигонов "Ахангаран" и "Майдонтол" в электричество. Проект реализует южнокорейская Sejin G&E.

Запущено строительство комплекса по производству электроэнергии из газа, образующегося на полигонах бытовых отходов "Ахангаран" и "Майдонтол" в Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов.

В церемонии закладки фундамента комплекса приняла участие делегация Республики Корея во главе с заместителем министра окружающей среды этом страны Ю Чечулем, а также заместитель министра природных ресурсов Узбекистана Нарзулла Обламурадов, первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев и глава компании Sejin G&E, реализующей проект, Ли Кён Ён.

В пресс-службе министерства отметили, что это первый проект по производству электричества из свалочного газа не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.