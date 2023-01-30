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В Узбекистане будут перерабатывать свалочный газ в электричество

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- Светлана Лаптева
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В Ташкентской области состоялась церемония запуска строительства комплекса по переработке свалочного газа с полигонов "Ахангаран" и "Майдонтол" в электричество. Проект реализует южнокорейская Sejin G&E.

Запущено строительство комплекса по производству электроэнергии из газа, образующегося на полигонах бытовых отходов "Ахангаран" и "Майдонтол" в Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов.

В церемонии закладки фундамента комплекса приняла участие делегация Республики Корея во главе с заместителем министра окружающей среды этом страны Ю Чечулем, а также заместитель министра природных ресурсов Узбекистана Нарзулла Обламурадов, первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев и глава компании Sejin G&E, реализующей проект, Ли Кён Ён.

В пресс-службе министерства отметили, что это первый проект по производству электричества из свалочного газа не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/426742
Теги:
мусор, Узбекистан, электричество
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