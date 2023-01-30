Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

Репертуар Бишкекского драмтеатра имени А. Умуралиева на февраль 2023 года

130  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева приглашает зрителей. До конца февраля в репертуаре театра следующие постановки:

М. Ладо. "Очень простая история". Спектакль-притча. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Дата: 3-5 февраля начало в 18.00, 4 февраля начало в 16.00.

***

"Принцесса Турандот". Фантазия на тему сказок К. Гоцци. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Дата: 10-12 февраля

Начало в 18.00.

***

"Манасчы". Драматическое сказание по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая. Режиссер-постановщик - Шамиль Дыйканбаев.

Дата: 17-19 февраля

Начало в 18.00.

***

А. Аверьянов по сказке Д. Родари. "Чиполлино" (сказка для семейного просмотра). Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Дата: 24 февраля

Начало в 15.00

***

А. Амирли. "Наваждение" (комедия абсурда).

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель культуры Республики Таджикистон Султон Усмонов.

Дата: 25-26 февраля

Начало в 18.00


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426745
Теги:
театр, Бишкек, спектакль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  