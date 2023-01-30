Репертуар Бишкекского драмтеатра имени А. Умуралиева на февраль 2023 года

Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева приглашает зрителей. До конца февраля в репертуаре театра следующие постановки:

М. Ладо. "Очень простая история". Спектакль-притча. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Дата: 3-5 февраля начало в 18.00, 4 февраля начало в 16.00.

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"Принцесса Турандот". Фантазия на тему сказок К. Гоцци. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Дата: 10-12 февраля

Начало в 18.00.

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"Манасчы". Драматическое сказание по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая. Режиссер-постановщик - Шамиль Дыйканбаев.

Дата: 17-19 февраля

Начало в 18.00.

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А. Аверьянов по сказке Д. Родари. "Чиполлино" (сказка для семейного просмотра). Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Дата: 24 февраля

Начало в 15.00

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А. Амирли. "Наваждение" (комедия абсурда).

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель культуры Республики Таджикистон Султон Усмонов.

Дата: 25-26 февраля

Начало в 18.00