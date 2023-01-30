Репертуар Бишкекского драмтеатра имени А. Умуралиева на февраль 2023 года

Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева приглашает зрителей. До конца февраля в репертуаре театра следующие постановки:
М. Ладо. "Очень простая история". Спектакль-притча. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.
Дата: 3-5 февраля начало в 18.00, 4 февраля начало в 16.00.
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"Принцесса Турандот". Фантазия на тему сказок К. Гоцци. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.
Дата: 10-12 февраля
Начало в 18.00.
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"Манасчы". Драматическое сказание по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая. Режиссер-постановщик - Шамиль Дыйканбаев.
Дата: 17-19 февраля
Начало в 18.00.
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А. Аверьянов по сказке Д. Родари. "Чиполлино" (сказка для семейного просмотра). Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.
Дата: 24 февраля
Начало в 15.00
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А. Амирли. "Наваждение" (комедия абсурда).
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель культуры Республики Таджикистон Султон Усмонов.
Дата: 25-26 февраля
Начало в 18.00