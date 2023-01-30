Умер мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший кота Леопольда и Мамонтенка

28 января, в возрасте 81 года умер мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший таких персонажей, как Мамонтенок, Крошка Енот и кот Леопольд. О смерти художника сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Прощание с Вячеславом Назаруком пройдет в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице 1 февраля, в 14:00, выдержку из сообщения господина Капкова приводит "Интерфакс".

Среди работ художника-постановщика такие мультфильмы, как "Кот Леопольд", "Крошка Енот", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом", "Мама для Мамонтенка" и другие.

Источник: kommersant.ru