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Казакбаев поблагодарил Баки Демирбаша за заботу об этнических кыргызах

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Турецкой Республике Руслан Казакбаев встретился с главой муниципалитета Чубук города Анкара Баки Демирбашем. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В целях расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, стороны договорились установить побратимские отношения Чубук с одним из городов Кыргызстана.

В рамках партнерства городов-побратимов глава кыргызской дипмиссии обратил внимание на важность реализации совместных социальных проектов, особенно по строительству школ, детских садов и больниц, а также промышленных предприятий для развития среднего и малого бизнеса.

Кроме этого, посол Казакбаев отметив заслуги мэра Демирбаша в популяризации видных представителей тюркского мира в Турции, выразил признательность за создание и открытие парка имени Курманджан Датки в Чубуке. Также выразил благодарность за постоянное внимание и заботу об этнических кыргызах, проживающих в Чубуке".


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URL: https://www.vb.kg/426748
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев, Турция, Кыргызстан
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