Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

Эрдоган объяснил, почему имеет право в третий раз идти в президенты

76  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг заявления оппозиционного альянса о том, что он не может участвовать в следующих президентских выборах, поскольку его уже дважды избирали в 2014 и 2018 годах. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Турция по итогам выборов 2018 года перешла к новой правительственной системе. Это означает, что она перезагрузила (систему). Из соображений здравого смысла и по закону президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы", - сказал Эрдоган во время митинга в эгейской провинции Денизли.

Ранее оппозиционная турецкая партия "Альянс нации" заявила, что Эрдоган не может баллотироваться на президентских выборах в середине мая, поскольку, согласно конституции, человек может избираться на пост президента только дважды.

Эрдоган раскритиковал оппозицию за, как он заявил, безосновательные аргументы.

"Что ж, поскольку они видят, что не могут найти кандидата, они нападают на мою кандидатуру. Я президент уже четыре с половиной года. Где вы были в это время? Почему вы все это не сказали раньше? Конституция, измененная голосами народа в 2017 году, настолько четкая, что не оставляет места для колебаний [относительно моей кандидатуры]", - сказал он.

На прошлой неделе Эрдоган объявил, что выборы в Турции состоятся 14 мая - на месяц раньше запланированного срока. В партии власти объясняли это тем, что выборы в июне будут совпадать с сезоном летних отпусков, когда люди путешествуют.

Эрдоган является единым кандидатом от правящего "Альянса народа", в который наряду с Партией справедливости и развития входит Партия националистического движения. В свою очередь шестипартийный оппозиционный альянс Турции пока не назвала своего претендента.

Турция в 2018 году перешла от парламентской формы правления к президентской.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426751
Теги:
президент, Турция, Реджеп Эрдоган
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  