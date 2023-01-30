Делегаты из КР встретились в Москве с Советом кыргызской диаспоры

На днях в Москве депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев, акыйкатчы Атыр Абдрахматова, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев, представители посольства и Министерства внутренних дел КР в Российской Федерации приняли участи на итоговом форуме диаспор, организованного Советом Кыргызской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках участия должностных лиц КР в указанном мероприятии, 29 января 2023 года посольством организована отдельная встреча с активистами и лидерами кыргызских диаспоральных организаций и объединений, прибывших из регионов Российской Федерации.

В ходе встречи, участники обменялись мнениями по актуальным миграционным вопросам, правовом положении граждан Кыргызской Республики в России, в том числе упрощения процедуры порядка работы с грузом-200.

Активистам и лидерам кыргызских диаспоральных организаций и объединений из регионов Российской Федерации была проведена информационно-разъяснительная работа по всем интересующим вопросам. Обращено внимание на соблюдение всех требований законодательства государства пребывания в целях исключения негативных последствий.

В заключении мероприятия, в целях консолидации усилий, направленных на улучшение положения граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации, участниками предложено наращивать должный контакт между должностными лицами Кыргызской Республики и диаспоральными организациями, а также активизировать информационно-разъяснительную работу среди соотечественников.