Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

Бишкекский муниципалитет планирует закупить 500 единиц электрических такси

135  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Под председательством мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова в столичном муниципалитете состоялось очередное заседание специальной межведомственной комиссии по загрязнению воздуха. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на заседании приняли участие представители структурных подразделений, министерств и ведомств.

Глава города представил планы мероприятий по решению вопросов, влияющих на качество воздуха в столице.

Следует отметить, что среднесрочные мероприятия – это те, которые должны быть выполнены до 2025 года, а долгосрочные – это планы, которые реализуются в период с 2025 по 2050 годы.

В 2023 году планируется газифицировать 5 жилых массивов и внедрить альтернативные источники отопления, в том числе тепловые насосы, с переводом всех муниципальных угольных котелен на газ и другие альтернативные источники тепла.

Также обсуждался вопрос увеличения ввоза казахстанского высококалорийного угля для Бишкекских потребителей с ограничением на сжигание угля "Кара-Кече" в городе Бишкек в предстоящий отопительный сезон.

В целях уменьшения количества частных бань на угольной основе необходимо построить 12 муниципальных бань в жилых массивах.

В планах начать строительство завода по переработке отходов. Необходимо закупить 500 единиц экологического общественного транспорта.

Предложена мера по доведению численности общественного транспорта на экологичном топливе до 1500 единиц и создание выделенной полосы для общественного транспорта и службы такси.

Члены комиссии рассмотрели предложение проверить транспортные средства на соответствие экологическим нормам, в том числе на необходимость наличия катализаторов.

Предусматривается реализация инвестиционного проекта по закупу 500 единиц одноцветных электрических такси.

В планы включена реализация проекта по озеленению города Бишкек, по увеличению парковых площадей на 21,6 га и строительства "зеленых коридоров" с посадкой деревьев.

Разработка генерального плана города Бишкек и внесение предложений о расширении территории столицы за счет Чуйской области.

В среднесрочный план мероприятий входит приобретение 1000 единиц экологического общественного транспорта до 2025 года совместно с министерством финансов КР. Также рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на развитие пешеходной и велодорожной инфраструктуры (развитие береговых линий рек Ала-Арча, Аламудун, БЧК).

Подняты вопросы вывода железной дороги за пределы города, регулирования строительства многоквартирных домов, ухода за дорожно-транспортными узлами, расширения и открытия дорог с целью уменьшения заторов на дорогах.

Кроме того, предложено перенести на окраину города рынки, автовокзалы и учреждения обслуживания населения, расположенные в центральной части города Бишкек, то есть в местах скопления людей и транспорта. Кроме того, восстановление ТЭЦ-2 министерством энергетики Кыргызской Республики.

Все вопросы, которые обсудили на заседании, градоначальник Эмилбек Абдыкадыров озвучил председателю Кабинета министров КР. В свою очередь, А.Жапаров внес свои предложения и замечания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426755
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  