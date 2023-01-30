Бишкекский муниципалитет планирует закупить 500 единиц электрических такси

Под председательством мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова в столичном муниципалитете состоялось очередное заседание специальной межведомственной комиссии по загрязнению воздуха. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на заседании приняли участие представители структурных подразделений, министерств и ведомств.

Глава города представил планы мероприятий по решению вопросов, влияющих на качество воздуха в столице.

Следует отметить, что среднесрочные мероприятия – это те, которые должны быть выполнены до 2025 года, а долгосрочные – это планы, которые реализуются в период с 2025 по 2050 годы.

В 2023 году планируется газифицировать 5 жилых массивов и внедрить альтернативные источники отопления, в том числе тепловые насосы, с переводом всех муниципальных угольных котелен на газ и другие альтернативные источники тепла.

Также обсуждался вопрос увеличения ввоза казахстанского высококалорийного угля для Бишкекских потребителей с ограничением на сжигание угля "Кара-Кече" в городе Бишкек в предстоящий отопительный сезон.

В целях уменьшения количества частных бань на угольной основе необходимо построить 12 муниципальных бань в жилых массивах.

В планах начать строительство завода по переработке отходов. Необходимо закупить 500 единиц экологического общественного транспорта.

Предложена мера по доведению численности общественного транспорта на экологичном топливе до 1500 единиц и создание выделенной полосы для общественного транспорта и службы такси.

Члены комиссии рассмотрели предложение проверить транспортные средства на соответствие экологическим нормам, в том числе на необходимость наличия катализаторов.

Предусматривается реализация инвестиционного проекта по закупу 500 единиц одноцветных электрических такси.

В планы включена реализация проекта по озеленению города Бишкек, по увеличению парковых площадей на 21,6 га и строительства "зеленых коридоров" с посадкой деревьев.

Разработка генерального плана города Бишкек и внесение предложений о расширении территории столицы за счет Чуйской области.

В среднесрочный план мероприятий входит приобретение 1000 единиц экологического общественного транспорта до 2025 года совместно с министерством финансов КР. Также рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на развитие пешеходной и велодорожной инфраструктуры (развитие береговых линий рек Ала-Арча, Аламудун, БЧК).

Подняты вопросы вывода железной дороги за пределы города, регулирования строительства многоквартирных домов, ухода за дорожно-транспортными узлами, расширения и открытия дорог с целью уменьшения заторов на дорогах.

Кроме того, предложено перенести на окраину города рынки, автовокзалы и учреждения обслуживания населения, расположенные в центральной части города Бишкек, то есть в местах скопления людей и транспорта. Кроме того, восстановление ТЭЦ-2 министерством энергетики Кыргызской Республики.

Все вопросы, которые обсудили на заседании, градоначальник Эмилбек Абдыкадыров озвучил председателю Кабинета министров КР. В свою очередь, А.Жапаров внес свои предложения и замечания.