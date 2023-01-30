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В Чуе задержан гражданин, у которого изъята боевая граната и пистолет

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками ГУВД Чуйской области задержан гражданин, у которого изъята боевая граната и пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 27 января 2023 года в милицию поступила информация о том, что на территории Чуйской области и города Бишкек, некий мужчина занимается вымогательством имущества и денег у состоятельных граждан, при этом незаконно хранит огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

Факт зарегистрирован в ОВД города Токмок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267 (незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.

28 января 2023 года следователями и оперативниками ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок проведен неотложный обыск, в доме, расположенном в селе Аламудун задержан гражданин Б.А. 1986 года рождения.

В результате обыска у задержанного обнаружен и изъят пистолет системы Макарова (ПМ) калибра 9мм, 1977 года выпуска, заводского изготовления, который относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному

оружию, 17 боевых патрон калибра 9х18 мм заводского изготовления, пригодных к применению и боевая граната РГД-5, которая была разминирована военнослужащими ВВ МВД Кыргызской Республики.

Установлено, задержанный Б.А. 1986 года рождения ранее неоднократно судим, разыскивался УВД Ленинского района за вымогательство.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426760
Теги:
задержание, оружие, Чуйская область
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