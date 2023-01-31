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Минтруда приняло участие в Общероссийском форуме кыргызских диаспор

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- Бакыт Стамов
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР приняло участие в Общероссийском форуме кыргызских диаспор, организованном МОО "Совет Кыргызской диаспоры". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Н.С.Базарбаев и руководитель представительства Минтруда КР в РФ К.А.Акматбеков.

"Н.С.Базарбаев выступил с приветственным словом, где были озвучены сведения о принимаемых кабинетом министров КР мерах, направленных на улучшение миграционной ситуации, основных тенденциях Концепции миграционной политики КР, а также о деятельности Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР и представительства в рамках реализации задач и функций в сфере миграции с целью создания благоприятных условий для безопасной, легальной миграции и по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации, и оказанию содействия в осуществлении ими трудовой деятельности в России.

Также представлена информация о национальной инициативе "Мекен-карт", реализуемой в рамках указа президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации".

В данном мероприятии приняли участие также депутат ЖК КР, омбудсмен КР, представители государственных органов и международных организаций Кыргызстана и России и диаспоральных структур других стран в РФ.

Основная цель форума была направлена на укрепление международных связей, содействие в целях публичной дипломатии и укрепление межрегионального мира и согласия.

В рамках форума была организована ежегодная церемония награждения "Деловая аудитория Award-2022", в которой приняли участие лидеры-активисты Кыргызской диаспоры, руководители диаспоральных структур стран СНГ, представители российского государственного аппарата, почетные гости со стороны администрации РФ и другие".


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URL: https://www.vb.kg/426761
Теги:
Минтруда, Россия, Кыргызстан
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