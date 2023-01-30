Журналисты и блогеры КР покатались на электрических снегоходах

Журналисты и блогеры КР покатались на первых в мире электрических снегоходах Moonbikes Motors. Представители французской компании привезли два электроснегохода на горнолыжную базу близ Бишкека, где дали протестировать технику всем желающим. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, главное преимущество такого электроснегохода - экологичность, об этом после тест-драйва заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызской Республике Франсуа Делаус.

- В эту субботу я отправился на небольшую станцию зимних видов спорта, менее чем в часе езды от центра Бишкека, участвовать в пресс-презентации снежного скутера Moonbike, инновационного продукта, созданного французским стартапом, коммерциализированного в Центральной Азии от дуальной компании из Алматы. Спасибо Фонду поддержки развития туризма в Кыргызской Республике и очень дружелюбному и динамичному начальнику базы ЗИЛ за ценное сотрудничество…", - рассказал посол.

По его словам, французы называют эту технику "Теслой в горах". Французский посол рассказал, что две компании в Кыргызской Республике уже проявили интерес к технике. Отметим, что стоимость одного такого французского электроснегохода вместе с доставкой составляет около 8,5 тысячи евро при заказе минимальной партии от пяти единиц.

- Это первый в мире электрический снегоход. Он не загрязняет атмосферу и дает новые эмоции. Снегоход может проехать около 60 километров на одной батарее, в зависимости от скорости вождения. Он может разгоняться до 42 километров в час, это очень быстро. Без батареи снегоход весит 76 килограммов. Бензиновый снегоход, к примеру, весит от 220 килограммов и больше, - рассказал коммерческий директор французской компании Константин Шкерин.

В Фонде поддержки развития туризма в КР в свою очередь отметили, что сегодня речь может идти не только о поставках экологических снегоходов на туристические зимние курорты республики, но и об организации их обслуживания и проката.

- Наша миссия - внести вклад в устойчивое развитие туризма КР путем создания благоприятной уникальной экосистемы. У нас прекрасные условия, чтобы развивать горнолыжный туризм, зимний туризм. Мы призываем представителей частного сектора и бизнеса инвестировать и развивать "зеленые" технологии, особенно если вы работаете в области туризма, - рассказал вице-президент Фонда поддержки развития туризма в КР Кайрат Итибаев.

Такие электроснегоходы сегодня активно используют мировые курорты: Куршавель во Франции, Кран-Монтана в Швейцарии, Вальнорд в Анголле и некоторые другие.