Даниэль Лозакович выступил на концерте, организованном первой леди Франции

Известный шведский скрипач Даниэль Лозакович, который имеет кыргызские корни, выступил на благотворительном концерте Le Gala des Pièces Jaunes в Париже. Мероприятие было организовано первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам музыкант.

Концерт состоялся 25 января этого года.

Музыкант выступал на сцене вместе с мировыми артистами, такими как Фаррелл Уильямс, Mika, Gautier Capucon и Vianney и другие.

Сообщается, что все средства, собранные от концерта, переданы благотворительной организации Foundation Hospitals, которая помогает детям и подросткам, страдающих от различных заболеваний.

Напомним, Даниель Лозакович впервые выступил с концертом в Бишкеке в июне 2022 года, который прошел с большим аншлагом.