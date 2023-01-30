Инспектор Службы внутреннего аудита Минфина КР задержан со взяткой

Прокуратурой города Бишкека в рамках уголовного дела по факту вывода бюджетных средств из Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров по факту вымогательства и получения взятки задержан инспектор Службы внутреннего аудита Минфина С.О.Т. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что С.О.Т в ходе плановой проверки деятельности ГААСиЖКХ, выявив факт хищения бюджетных средств со стороны главного бухгалтера С.Н.К., злоупотребляя должностным положением путем вымогательства получил у С.Н.К. взятку в размере 700 тысяч сомов, за укрытие и неотражение выявленных им нарушений в акте аудита.

В совершении данного преступления следственным отделом прокуратуры Бишкека С.О.Т предъявлены обвинения по ст.337 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) и ч.1 ст.343 (Вымогательство взятки) и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленных на установление других должностных лиц государственных и контролирующих органов, имеющих причастность к совершению данного преступления.