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Инспектор Службы внутреннего аудита Минфина КР задержан со взяткой

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой города Бишкека в рамках уголовного дела по факту вывода бюджетных средств из Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров по факту вымогательства и получения взятки задержан инспектор Службы внутреннего аудита Минфина С.О.Т. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что С.О.Т в ходе плановой проверки деятельности ГААСиЖКХ, выявив факт хищения бюджетных средств со стороны главного бухгалтера С.Н.К., злоупотребляя должностным положением путем вымогательства получил у С.Н.К. взятку в размере 700 тысяч сомов, за укрытие и неотражение выявленных им нарушений в акте аудита.

В совершении данного преступления следственным отделом прокуратуры Бишкека С.О.Т предъявлены обвинения по ст.337 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) и ч.1 ст.343 (Вымогательство взятки) и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленных на установление других должностных лиц государственных и контролирующих органов, имеющих причастность к совершению данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/426771
Теги:
Генеральная прокуратура, задержание, взятка, Бишкек
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