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Секретарь Совбеза встретился с послом США в КР Лесли Вигери

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- Назгуль Абдыразакова
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Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов по инициативе американской стороны провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, угрозы терроризма, экстремизма и наркотрафика.

Кроме того, отдельно затронута тема репатриации из Сирии граждан Кыргызстана, а также помощь посольства США в КР в реконструкции объектов культурно-исторического наследия страны.


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URL: https://www.vb.kg/426772
Теги:
Сирия, США, Кыргызстан, совбез, посол
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