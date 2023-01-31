Секретарь Совбеза встретился с послом США в КР Лесли Вигери

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов по инициативе американской стороны провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, угрозы терроризма, экстремизма и наркотрафика.

Кроме того, отдельно затронута тема репатриации из Сирии граждан Кыргызстана, а также помощь посольства США в КР в реконструкции объектов культурно-исторического наследия страны.