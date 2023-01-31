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В Екатеринбурге найден пропавший накануне мальчик из Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Пропавший 28 января 2023 года в Железнодорожном районе города Екатеринбурга одиннадцатилетний мальчик Н.А. найден живым и невредимым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, о пропаже ребенка родители, являющиеся гражданами Кыргызстана, подали заявление в отдел полиции Екатеринбурга 29 января, а в Генеральное консульство КР обратились 30 января.

Кроме сотрудников полиции, к поискам ребенка подключились волонтерские организации, кыргызские соотечественники, сотрудники Генконсульства.

Пропавшего мальчика нашли волонтеры и передали сотрудникам полиции. Родители найденного ребенка приглашены в отдел полиции.


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URL: https://www.vb.kg/426774
Теги:
волонтерство, посольство, Россия, Кыргызстан, поиски, семья, МВД
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