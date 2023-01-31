В Екатеринбурге найден пропавший накануне мальчик из Кыргызстана

Пропавший 28 января 2023 года в Железнодорожном районе города Екатеринбурга одиннадцатилетний мальчик Н.А. найден живым и невредимым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, о пропаже ребенка родители, являющиеся гражданами Кыргызстана, подали заявление в отдел полиции Екатеринбурга 29 января, а в Генеральное консульство КР обратились 30 января.

Кроме сотрудников полиции, к поискам ребенка подключились волонтерские организации, кыргызские соотечественники, сотрудники Генконсульства.

Пропавшего мальчика нашли волонтеры и передали сотрудникам полиции. Родители найденного ребенка приглашены в отдел полиции.