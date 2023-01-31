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В Бишкеке задержан лжемилиционер, вымогавший у мужчины 300 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан лжемилиционер, который вымогал деньги у жителя Кызыл-Кии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 26 января 2023 года в ОВД города Кызыл-Кия обратился 43-летний индивидуальный предприниматель. Заявитель сообщил, что 26 января 2023 года около 14.00 ему позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что у него есть некие компрометирующие материалы, кроме того, он угрожал жизни и требовал денежные средства в сумме 300 000 сомов.

Факт зарегистрирован в ОВД г. Кызыл-Кия, начато расследование.

В ходе проверки установлено: неизвестный заявил, что является сотрудником милиции и потребовал от заявителя принести деньги в УВД Ленинского района города Бишкека.

28 января 2023 года около 01.00 сотрудниками службы внутренних расследований МВД КР совместно с оперативно-следственной группой ОВД Кызыл-Кии возле здания УВД Ленинского района при получении денежных средств (230 000 двести тридцать тысяч сомов) задержан подозреваемый по имени Чынгыз, в качестве доказательства были найдены вышеуказанные денежные средства в левом кармане его куртки.

В ходе расследования установлена личность подозреваемого, им оказался 30-летний житель Кадамжайского района Баткенской области, нигде не работающий гражданин Т.Ч.

Задержанный Т.Ч. для проведения специальных следственных действий передан в следственную службу ОВД города Кызыл-Кия.


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URL: https://www.vb.kg/426775
Теги:
вымогательство, задержание, Кызыл-Кия, Бишкек, деньги, МВД
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