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ВОЗ продлила международный режим ЧС по COVID-19 еще на три месяца

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- Нина Ничипорова
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Всемирная организация здравоохранения еще на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ. Этот режим действует с января 2020 года.

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус согласился с рекомендацией комитета по ЧС относительно продолжающейся пандемии COVID-19, поскольку она продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в заявлении по итогам заседания комитета.

Члены комитета выразили обеспокоенность на фоне высокого числа смертей от COVID-19 по сравнению с другими респираторными инфекционными заболеваниями. Также в комитете указали на недостаточное внедрение вакцины от заболевания в странах с низким и средним уровнем дохода, а также в странах с самым высоким уровнем дохода.

В ходе заседания был сделан вывод, что пандемия COVID-19, возможно, "приближается к критической точке". По мнению экспертов, ограничить влияние коронавирусной инфекции может помочь "достижение более высоких уровней популяционного иммунитета во всем мире путем инфекции и/или вакцинации". Однако они уверены, что этот вирус останется постоянным патогеном у людей и животных в обозримом будущем.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, собирается на заседания каждые три месяца. Это заседание стало 14-м с января 2020 года.

В последнее время многие страны отменяют ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

На прошлой неделе ВОЗ сообщала, что смертность от коронавируса в мире за месяц выросла на 13 процентов. По ее данным, всего в мире за всю пандемию COVID-19 заразились 752 миллиона человек.

По данным университета Джона Хопкинса, за последние 28 дней по всему миру зарегистрировали свыше 9,5 миллиона случаев COVID-19. Количество смертей за этот период составило почти 130 тысяч.

Как сообщил департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве, в Кыргызстане за неделю с 23 по 30 января зарегистрирован всего один случай COVID-19. Согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне.

За 2022 год и январь этого в стране было зарегистрировано 21 тысяча 844 случая коронавируса. Из них 90,7 процента подтверждены лабораторно и 9,3 процента клинико-эпидемиологически.


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URL: https://www.vb.kg/426776
Теги:
вакцина, ВОЗ, смертность, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, иммунопрофилактика, коронавирус, пандемия, в мире
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