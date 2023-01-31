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Госсекретарь КР: Прокуратура особое внимание уделяет национальной идеологии

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- Нина Ничипорова
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Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов принял участие в коллегии органов прокуратуры по итогам деятельности за 2022 год.

Как отметил Суйунбек Касмамбетов, в последнее время Генеральная прокуратура особое внимание в своей деятельности уделяет национальной идеологии. Деловые документы в учреждении ведутся на государственном языке. Кроме того, он оценил трансляцию отрывков из эпоса "Манас" как пример для других органов.

На коллегии подведены итоги работы органов прокуратуры за прошлый год. Также обсуждены текущие проблемы. Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев поставил соответствующие задачи и требования на текущий год по обеспечению законности и правопорядка.

В работе коллегии участвовали прокуроры со всех регионов, заведующий отделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации президента КР Бекбосун Апсатаров, председатель Верховного суда Замирбек Базарбаев, депутаты Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова и Суйунбек Омурзаков, представители ГКНБ и МВД.


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URL: https://www.vb.kg/426779
Теги:
Верховный суд, закон, кыргызский язык, Депутат, Документ, Манас
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