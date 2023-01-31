Нацстатком Кыргызстана выяснил, во что и кому граждане по-настоящему верят

Индекс доверия граждан Кыргызстана к государству по опросам Национального статистического комитета повысился в 2022 году по сравнению с предыдущим. Он менялся даже в течение года. Если в первом полугодии его обобщенный показатель составил чуть больше 33 баллов, то к концу года он поднялся до 35,5 балла из ста возможных.

Конечно, это не 99,9 балла, но, как говорят эксперты, индекс доверия повышается с каждым годом. С конца 2013 года он перешел на положительный уровень, что свидетельствует о росте положительного отношения и доверия населения к органам исполнительной власти. А это свидетельствует о положительной динамике изменения массовых настроений общества.

"Цель измерения индекса доверия населения - оценить степень доверия населения к деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Он позволяет также оценить личное доверие гражданина к государству, удовлетворенность населения деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, уровень коррупции в обществе с точки зрения респондента", - пояснили vb.kg в Национальном статистическом комитете Кыргызстана.

Каким структурам кыргызстанцы доверят больше, а каким меньше? Что показал опрос, в котором, как рассказали vb.kg в Нацстаткоме, приняли участие граждане страны в возрасте от 18 до 75 лет всех областей, городов Бишкека и Оша. Всего 3600 человек по 400 в каждой административной единице?

В целом, судя по показателям индекса доверия, нынешняя власть при всех ее недостатках справляется с задачами развития страны. И запрос общества на перемены пусть частично, но удовлетворяется. Однако кредит доверия разный у жителей регионов к деятельности государственных органов исполнительной власти, мэрий городов Бишкека и Оша, полномочных представителей президента в областях и глав местных государственных администраций - акимов районов.

По итогам второго полугодия-2022 среди государственных органов население больше всего выразило доверие органам местного самоуправления городов областного, районного значения и айыльных аймаков (51,7 балла), аппаратам полномочных представителей президента (49,9), Министерству чрезвычайных ситуаций (44,8), местным госадминистрациям (48,3). А также Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики (43,6), мэриям Бишкека и Оша (39,6), Министерству обороны (38,6), Министерству цифрового развития (44,7), Социальному фонду (39,2), Государственному агентству интеллектуальной собственности и инноваций (37,9), Государственному агентству по делам государственной службы и местного самоуправления (38,2), Министерству иностранных дел (37).

Самое низкое доверие население выражает Министерству здравоохранения (22,3), Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (23,6), Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора (24,6), Министерству внутренних дел (29,5), Министерству экономики и коммерции (30,7), Министерству транспорта и коммуникаций (29,1), Министерству финансов (29,9), Министерству юстиции (28,4), Министерству сельского хозяйства (32,6).

Судя по ответам граждан, одни министерства по сравнению с прошлым годом повысили доверие в их глазах, другие, наоборот, снизили его. Вот уж поистине: нужно приложить немало усилий, чтобы его сначала получить, а затем еще и оправдать.

Самый доверчивый народ живет у нас, судя по данным опроса, в Баткенской области. Там оценка деятельности госструктур колеблется от 50 до 60 баллов. А самые недоверчивые – бишкекчане. Доверие к Минздраву они оценили чуть выше одного балла. Деятельность Минтруда не набрала и балла, а МВД – всего 6 баллов. Работа Госархитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и вовсе ушла в глубокий минус – 10,9 балла. Самую высокую оценку деятельности из всех министерств и агентств жители столицы дали МЧС – почти 30 баллов.

Из опроса Нацстаткома о личном представлении об уровне коррупции в госорганах кыргызстанцы назвали самыми коррумпированными ведомствами в стране - Минздрав, МВД и Госстрой.

Согласно проведенному опросу по итогам второго полугодия 2022 года, в Топ-5 самых коррумпированных ведомств, по мнению кыргызстанцев, также вошли Минюст и Минтранс.

Меньше всего с коррупцией граждане сталкивались в местных государственных администрациях, аппаратах полномочных представителей президента в областях и в органах местного самоуправления городов областного, районного значения и айыльных аймаках.