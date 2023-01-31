В Бишкеке спасатели нашли тело мальчика, провалившегося под лед

30 января около 17.38 часов в службу "112" МЧС поступила информация о том, что мальчик провалился под лед реки Аламудун, расположенной по улице С. Каралаева Октябрьского района.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в оперативном порядке на место происшествия были привлечены 11 спасателей службы спасения и оперативная группа центра управлений в кризисных ситуациях МЧС.

Спасателями в результате поисковых работ найдено тело 6 летнего К.У.К., спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам "скорой помощи".