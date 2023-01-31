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В Бишкеке спасатели нашли тело мальчика, провалившегося под лед

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- Назгуль Абдыразакова
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30 января около 17.38 часов в службу "112" МЧС поступила информация о том, что мальчик провалился под лед реки Аламудун, расположенной по улице С. Каралаева Октябрьского района.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в оперативном порядке на место происшествия были привлечены 11 спасателей службы спасения и оперативная группа центра управлений в кризисных ситуациях МЧС.

Спасателями в результате поисковых работ найдено тело 6 летнего К.У.К., спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам "скорой помощи".


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URL: https://www.vb.kg/426792
Теги:
МЧС, Бишкек, погиб ребенок
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