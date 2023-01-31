Житель Джалал-Абада, угрожая ножом, отнял у мужчины телефон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 24 января 2023 года в ОВД города Джалал-Абада обратился житель Сузакского района, 29-летний М.М., с просьбой принять меры в отношении малознакомого парня по имени Бека и его двух друзей, которые 21 января примерно в 19.30 часов, находясь на улице Курманбек города Джалал-Абада, применив физическую силу и угрожая ножом, открыто завладели мобильным телефоном марки "POCO M4" стоимостью 29 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

24 января 2023 года факт зарегистрирован в ЕРП ОВД города Джалал-Абада, возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Разбой") УК КР.

На основании следственного поручения проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате установлено, что подозреваемый по имени Бека, 2000 года рождения, житель Сузакского района, ранее неоднократно судим.

24 января 2023 года примерно в 21.40 часов в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД города Джалал-Абада совместно с бойцами полка специального назначения МВД КР на территории города Джалал-Абада задержан подозреваемый Т.Б., 2000 года рождения.

Задержанный доставлен в следственную службу, в последующем в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС.

Также во время задержания произведен обыск автомобиля марки "Дэу Матис" черного цвета, где обнаружены и изъяты 4 купюры номиналом 1000 сомов и нож в черном чехле. Следственные мероприятия продолжаются.