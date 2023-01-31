В ЦОНах юга КР устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения

В целях обеспечения прозрачности и гласности, а также искоренения коррупционных элементов и для контроля работы сотрудников в деятельности Центров обслуживания населения (ЦОН) устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения. Камеры устанавливаются по итогам мониторинга поступающих жалоб в адрес Минцифры Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на сегодняшний день установлены дополнительные 56 камер видеонаблюдения на рабочих местах операторов и по периметру здания в ЦОН города Оша. Всего по Ошской области будет установлено 108.

Также новые камеры видеонаблюдения в количестве 31 штуки были установлены в ЦОН Ноокатского района (9 шт.), Араванского района (6 шт.), ЦОН-1, который расположен в городе Кара-Суу (10 шт.), и ЦОН-2, расположенный в городе Узгене (6 шт.) Ошской области. Всего запланировано - 52.

В ЦОНах Джалал-Абадской области были установлены камеры: ЦОН г. Джалал-Абад – замена 24 аналоговых камер на цифровые, установка в Сузакском (8 шт.) и Базар-Коргонском (8 шт.) районах, а также в городе Токтогуле (6 шт.). Всего в количестве – 46.