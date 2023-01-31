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В Чуе благодаря ВБ проведен ремонт двух складов для хранения вакцин

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVD-19", финансируемого Всемирным банком, отремонтированы склады для хранения вакцин в санитарно-эпидемиологических отделах Московского и Кеминского районов межрайонных центров профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По ее данным, проведены отделочные работы внутри помещений с заменой окон, дверей, покрытий пола и электрических сетей. Также были установлены вытяжные системы вентиляции, водонагреватели и раковины, а также проведена прочистка канализационных труб.

В рамках "Экстренного проекта по COVID-19" планируется провести ремонт еще 3 складов и построить 8 складов для хранения вакцин по всей республике. Кроме этого, за счет проекта для департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР было закуплено 50 морозильных камер и 50 термоконтейнеров для хранения вакцин.

Цель проекта - содействие правительству Кыргызской Республики в укреплении способности реагирования на пандемию COVID–19 путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также улучшения условий в организациях здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/426799
Теги:
вакцина, Чуйская область, Помощь, COVID-19, Всемирный банк, Минздрав
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