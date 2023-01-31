Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

В Джалал-Абаде выявлен контрабандный маргарин в особо крупных размерах

70  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ЦТУ "Джалал-Абад" Юго-Западной таможни при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР было остановлено автотранспортное средство марки Daewoo Labo под управлением гражданина КР "Х.А.Б." (инициалы изменены). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре в салоне транспортного средства был обнаружен товар - маргарин "Солнечный", страна производства Узбекистан, в количестве 49 коробок по 10 кг.

Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Общий вес задержанного товара составляет 490 кг.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абадской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426805
Теги:
Джалал-Абадская область, контрабанда, Узбекистан, таможня, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  