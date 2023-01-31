В Джалал-Абаде выявлен контрабандный маргарин в особо крупных размерах

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ЦТУ "Джалал-Абад" Юго-Западной таможни при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР было остановлено автотранспортное средство марки Daewoo Labo под управлением гражданина КР "Х.А.Б." (инициалы изменены). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре в салоне транспортного средства был обнаружен товар - маргарин "Солнечный", страна производства Узбекистан, в количестве 49 коробок по 10 кг.

Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Общий вес задержанного товара составляет 490 кг.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абадской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.