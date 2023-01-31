Минприроды КР запустило проект, направленный на сохранение генофонда рыб

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР запустило проект, направленный на сохранение генофонда рыб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках данного проекта на четырех крупных водохранилищах Токтогульского района Джалал-Абадской области: в реках Токтогул, Торкент, Мышкан и Узун-Акмат, было произведено разведение двух видов рыбы: осетра 27000 штук и лосося 90000 штук.

Ожидаемые результаты - обеспечение роста популяций осетровых и лососевых рыб на Токтогульском водохранилище, имеющих особую социальную и экологическую перспективу, данный вид деятельности считается экономически эффективным процессом по восстановлению исчезающего биоразнообразия.

Увеличение популяции осетровых и лососевых рыб имеет особую социальную и экологическую перспективу, являясь очень полезным процессом в восстановлении биоразнообразия исчезающих видов.

Целью проекта является сохранение и развитие биоразнообразия, а также развитие рыбного туризма, что, несомненно, будет способствовать увеличению разнообразия рыб в водохранилищах.