Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

Генпрокурор КР: Мы не уступаем развитым странам по свободе слова

118  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мы не уступаем развитым странам по свободе слова. Об этом сегодня, 31 января 2023 года, сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, у нас достаточно свободы слова, но ее не нужно превращать в анархию.

Я ранее занимался политической деятельностью, а до этого работал судьей и в органах прокуратуры. Безусловно, любые слова генпрокурора могут повлиять на общественное мнение. Поэтому я могу только ответить в рамках закона. В нашей стране есть свобода слова и по некоторым уголовным делам могу только сказать, что они все возбуждены по реальным фактам. Мы не уступаем развитым странам по свободе слова. У нас ее достаточно, но ее не нужно превращать в анархию", - сказал Курманкул Зулушев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426808
Теги:
Генеральная прокуратура, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Свобода слова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  