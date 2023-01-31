Генпрокурор КР: Мы не уступаем развитым странам по свободе слова

Мы не уступаем развитым странам по свободе слова. Об этом сегодня, 31 января 2023 года, сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, у нас достаточно свободы слова, но ее не нужно превращать в анархию.

Я ранее занимался политической деятельностью, а до этого работал судьей и в органах прокуратуры. Безусловно, любые слова генпрокурора могут повлиять на общественное мнение. Поэтому я могу только ответить в рамках закона. В нашей стране есть свобода слова и по некоторым уголовным делам могу только сказать, что они все возбуждены по реальным фактам. Мы не уступаем развитым странам по свободе слова. У нас ее достаточно, но ее не нужно превращать в анархию", - сказал Курманкул Зулушев.