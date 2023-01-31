Делегаты Первого Народного курултая обсудили проблему смога в Бишкеке

В Бишкеке прошел круглый стол по экологической ситуации в столице, на котором участники мероприятия делились своими рекомендациями по решению вышеозвученной проблемы. Организаторами выступили ОФ "Тилекмат Аке" и делегаты Первого Народного Курултая.

Открыл круглый стол инициатор создания Объединения делегатов Первого Народного курултая Тилек Усупов, который в своем выступлении отметил, что делегаты прошедшего курултая обязаны внести свою лепту в ту же борьбу со смогом в Бишкеке.

"Люди чаще всего привыкли только критиковать, но мы должны и предлагать пути решения проблемы. Мы в свою очередь готовы предоставить Минприроды ряд проектов по решению этой проблемы, в частности, запретить строительство выше Южной магистрали, а компании, которые уже построились, обязать выплатить 30 процентов от прибыли в бюджет Минприроды КР", - сказал он.

Также выступили и другие участники мероприятия, каждый из которых поделился своими предложениями по улучшению экологической ситуации в Бишкеке.

В конце мероприятия была принята резолюция, в которой подытожены все идеи и предложения участников круглого стола.