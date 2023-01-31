Бесплатный прием по выявлению рака шейки матки и груди - репортаж из ЦСМ

Узнав, что в Бишкеке проходит бесплатный прием по выявлению рака шейки матки и рака молочной железы, отправилась в ближайший ЦСМ в качестве пациента и журналиста одновременно. Пока ждала своей очереди познакомилась с 40-летней жительницей жилмассива "Ак Ордо" Чинарой.

По ее словам, про бесплатное обследование она узнала через соцсети. Несколько лет тому назад у нее обнаружили мастопатию, и это стало одним из поводов посещения врача.

"Оказывается, в Кыргызстане онкозаболевания, как рак шейки матки и молочной железы, имеют высокие показатели. Поэтому я призываю других женщин своевременно проходить осмотр", - сказал она.

Слово "акция" магнетически действует на женщин, но, к сожалению, при этом многие затягивают поход к врачу. "Хорошо, что медучреждения запустили подобные акции", - говорит другая женщина в очереди.

На прием я попала к акушер-гинекологу Канаевой Гульжамал Балтагуловне, которая любезно объяснила мне каждую процедуру. Например, для чего берется уксусная проба, как оказалось, для того, чтобы врач мог оценить состояние клеток эпителия. Врач также научила меня делать самообследование молочных желез, но теперь не уверена, что смогу в точности повторить действия медика.

Не обошлось и без минусов данной акции. Дело в том, что на прием приходят как пациентки по электронной очереди, так и те, кто занимает живую очередь. В итоге между ними возникали споры, кто должен первым попасть к врачу. Думаю, Минздраву стоит проработать этот вопрос.

Как сообщает столичная мэрия, акция будет проходить до 3 февраля текущего года в центрах семейной медицины № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и в городской студенческой поликлинике.