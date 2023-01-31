В Джалал-Абадской области пресечен нелегальный вывоз скота

30 января пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД пресекли незаконный провоз крупнорогатого скота (КРС) через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Ак-Там Ала-Букинского района пограничный наряд совместно с сотрудниками МВД задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики, жителя села Кара-Дөбө Аксыйского района С.К., 1989 г.р., который пытался нелегально вывезти из Кыргызстана в Узбекистан 4 головы крупнорогатого скота для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, стоимость задержанного КРС составляет около 300 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.