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Школьницы из Ноокена обиделись на родных и ушли из дома. Их нашли в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке найдены пропавшие 11–летние школьницы из Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в Ноокенском районе 24 января 2023 года, около 12 часов 45 минут, две одноклассницы пропали без вести после того, как ушли в школу. Этот случай был зарегистрирован милицией и начались поиски подростков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий пропавшие были обнаружены в Бишкеке. Причина ухода из дома была обида на родных. Их привезли в Ноокенский район и передали родителям. В свою очередь родственники поблагодарили милицию. Водителя, который доставил пропавших юных пассажирок в Бишкек, был вызван в РОВД, с ним проведены разъяснительные работы.

В связи с этим инцидентом управление призывает водителей не возить несовершеннолетних в отдаленные районы без присмотра взрослых.

"Если вы видите малолетних детей, беспричинно гуляющих по улицам, и у вас возникают подозрительные мысли, обратитесь в ближайшее отделение милиции", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/426815
Теги:
Джалал-Абадская область, Бишкек, пропали дети, поиски
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