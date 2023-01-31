Школьницы из Ноокена обиделись на родных и ушли из дома. Их нашли в Бишкеке

В Бишкеке найдены пропавшие 11–летние школьницы из Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в Ноокенском районе 24 января 2023 года, около 12 часов 45 минут, две одноклассницы пропали без вести после того, как ушли в школу. Этот случай был зарегистрирован милицией и начались поиски подростков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий пропавшие были обнаружены в Бишкеке. Причина ухода из дома была обида на родных. Их привезли в Ноокенский район и передали родителям. В свою очередь родственники поблагодарили милицию. Водителя, который доставил пропавших юных пассажирок в Бишкек, был вызван в РОВД, с ним проведены разъяснительные работы.

В связи с этим инцидентом управление призывает водителей не возить несовершеннолетних в отдаленные районы без присмотра взрослых.

"Если вы видите малолетних детей, беспричинно гуляющих по улицам, и у вас возникают подозрительные мысли, обратитесь в ближайшее отделение милиции", - говорится в сообщении УВД.